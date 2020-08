Étant donné à quel point Joe Biden a besoin de la voix des Noirs américains, ses propos insultants ouvrent la voie à la réélection de Donald Trump.

Cela a été raconté par Benjamin Dixon, un présentateur de podcast noir sur des sujets politiques, dans une publication pour The Guardian.

Il a attiré l’attention sur le fait que pour qu’un démocrate de 77 ans gagne, 65% de tous les Afro-Américains doivent se présenter. Pendant ce temps, 90% d’entre eux devraient voter pour Biden. À cet égard, ses blagues et insultes semblent ouvertement racistes, a déclaré Dixon.

Selon lui, il est difficile de qualifier les Noirs de membres obéissants de la société. Pour la plupart, ils sont contraints d’aller voter pour un candidat démocrate afin que Donald Trump ne soit pas détenu à la Maison Blanche pendant encore 4 ans. Seul Biden prépare le terrain pour sa propre défaite.

«Si un membre de l’équipe de Joe a l’impression que 2020 est une situation gagnant-gagnant, tout ce que vous avez à faire est de regarder le récent sondage pour voir que ce n’est pas vrai. L’Amérique blanche est attachée à Trump et ne se soucie pas que plus de 160 000 Américains soient morts à la suite de sa réponse absurde et criminellement misérable au COVID-19 », a poursuivi Dixon.

Bien que l’économie américaine se soit effondrée, 48% des Américains, gagnant plus de 75000 dollars par an, soutiennent toujours Trump. C’est 9% de plus que celui de Biden. De plus, le président sortant mène parmi les électeurs douteux. Avec de telles perspectives de victoire, Biden a besoin de votes même des Noirs qui ne l’aiment pas.

«Mais si l’équipe de Biden continue de lui faire croire qu’il a une place privilégiée dans la communauté noire qui lui donne le droit de commenter notre noirceur, alors le 4 novembre, l’Amérique pourrait se réveiller d’un cauchemar impensable que l’Amérique blanche a réussi à refaire. élu », – a conclu Benjamin Dixon.

Washington fermera les frontières américaines même pour les Américains