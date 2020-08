Si un Argentin ou un Brésilien avait acquis Bitcoin (BTC) avec leur monnaie locale en décembre 2017, alors que Bitcoin était à son prix maximum de 20 089 USD, il serait aujourd’hui en «profit» en termes nominaux. L’Argentin aurait 169% de pesos de plus et le Brésilien 5% de plus que le reais.

Ce mois-ci, Bitcoin célèbre son record absolu ou ATH dans les deux pays. 1 BTC a été vendu pour 1582,899 ARS le 1er août et pour 65730 BRL le 10 août. Cela était dû à la fois à l’augmentation du prix du Bitcoin et à la dévaluation des devises des pays d’Amérique du Sud susmentionnés.

Bitcoin, une solution

Le problème monétaire élevé, la méfiance à l’égard des politiques gouvernementales et le contexte de crise mondiale due à la pandémie de Covid-19 ne sont que quelques-unes des causes qui font que le peso et la valeur réelle perdent chaque jour.

Performance du Bitcoin depuis le plus haut historique de 2017 en pesos argentins, lire turque, reals brésiliens, rand sud-africain, dollar américain et yen japonais. Source: https://twitter.com/ArcaneResearch/status/1292759206681030658

La valeur refuge la plus courante, le dollar, n’est pas exempte de perte de valeur. Bien qu’elle ne le fasse pas avec la vitesse de nombreuses devises d’Amérique latine, la devise américaine se dévalorise également. Depuis 1913, il a perdu plus de 90% de sa valeur.

Dans ce contexte, Bitcoin est présenté comme une solution pratique pour la protection de la valeur, avec son émission prédéfinie de 21 millions, sa politique monétaire gravée dans le marbre et sa tendance désinflationniste conséquente à long terme.

Combien de Bitcoin a été évalué en 2020

Mesuré en pesos argentins, le Bitcoin a connu une augmentation de 104% jusqu’à présent cette année, période au cours de laquelle il est passé de 775000 ARS à des valeurs actuelles proches de son maximum historique.

Le 1er août, Bitcoin a atteint un nouveau record absolu en pesos argentins. Source: Investing.com

L’augmentation du prix du Bitcoin, exprimé en reais, était de 64% depuis janvier, alors qu’il valait 39921 BRL, jusqu’à présent.

Le prix du Bitcoin, exprimé en reais, a atteint un nouveau plus haut historique le 10 août. Source: Investing.com

Si elle est mesurée dans une monnaie plus stable telle que le dollar, l’augmentation du prix du Bitcoin depuis le début de 2020 jusqu’à présent n’était «que» de 26%. Il est passé de 9 367 $ à environ 11 860 $ au moment de la rédaction de cet article.

Le lecteur qui souhaite vérifier la véracité des informations présentées ici peut remarquer que, lors de la recherche de la valeur de Bitcoin en pesos argentins dans Google, le moteur de recherche renvoie des chiffres considérablement inférieurs à ceux exprimés ici.

Ce n’est pas le cas avec le prix du Bitcoin en reais, qui coïncide par contre avec ce que cet article rapporte.

Le prix affiché par Google ne correspond pas au prix auquel les gens achètent et vendent du Bitcoin en Argentine.

En effet, le prix du marché libre du Bitcoin en Argentine ne varie pas en fonction du prix officiel du dollar (actuellement à 72 ARS pour un dollar) qui est artificiellement déterminé par l’État. Au contraire, son prix est plus proche de la valeur réelle de la devise américaine sur le marché (actuellement autour de 126 ARS par dollar).

Cela n’est pas reflété dans Google et est la cause de nombreuses confusions, même de la part de nombreux Argentins.

Quoi qu’il en soit, même en tenant compte de la valeur du Bitcoin au prix officiel du dollar, la crypto-monnaie a récemment atteint un niveau record. Son prix depuis le 1er janvier où, selon Google, il était de 430 000 ARS, il a augmenté de 100% aujourd’hui.