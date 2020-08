La semaine dernière a été un tour de montagnes russes pour Bitcoin, et le début d’août a également été sauvage. Premièrement, BTC est resté au-dessus de 10000 $. Il est même passé de 9 880 $ à 12 030 $ avant de retomber à environ 11 000 $. Les baleines Bitcoin ont-elles quelque chose à voir avec ce crash de BTC hier? Découvrez ici.

Activité Bitcoin Whale depuis hier: ont-ils vidé BTC?

Selon les rapports d’alerte aux baleines les plus importants, ces dernières heures n’ont pas été très actives pour les baleines Bitcoin. Étant donné qu’il n’y a eu que cinq transactions, dont trois ont consisté à introduire le BTC dans différents échanges, nous ne pouvons donc pas dire que c’est nécessairement la faute des baleines Bitcoin.

Plus précisément, 2847 BTC ont été transférés de portefeuilles inconnus vers des bourses telles que OKEx, Binance et Coinbase. Pendant ce temps, 2200 BTC sont passés de Bitstamp à des portefeuilles inconnus.

Ainsi, un total de 5047 BTC ont été déplacés par les baleines Bitcoin. 56,4% sont allés aux bourses pour vendre, augmentant la liquidité sur le marché, mais pas suffisamment pour expliquer le changement de prix.

Cela pourrait s’expliquer par le fait que les baleines s’attendent à ce que la CTB continue d’augmenter et que tout recul est momentané.

Ceux qui mettent leurs BTC sur le marché peuvent vouloir profiter du fait que 95% des jetons Bitcoin actuels sont désormais rentables, selon Glassnode.

L’activité des baleines Bitcoin hier ne semble pas être à l’origine du crash du BTC, mais c’est une indication que les baleines s’attendent à des augmentations dans les prochains jours.

Environ 95% du BTC en circulation est rentable et rentable

Avec le prix du BTC dépassant les 10 000 $ US au cours de la semaine dernière, environ 95% des jetons Bitcoin sont maintenant en état de profit, en d’autres termes, le prix du BTC a augmenté depuis la création de ces jetons.

C’est optimiste, car cela signifie qu’une grande partie des détenteurs de BTC s’assoit confortablement avec des gains. Mais ils ont choisi de ne pas vendre encore, ce qui laisse supposer que le prix continuera d’augmenter.

Cependant, les investisseurs devraient modérer cet optimisme à propos du Bitcoin et rester informés des mouvements sur les marchés financiers mondiaux, car ces derniers se sont révélés fortement corrélés aux crypto-monnaies ces derniers temps.

Quels autres événements se sont produits?

Depuis quelques jours, nous commentons que les jetons BTC du piratage à Bitfinex en 2016 continuent de bouger. Les rapports d’alerte aux baleines les plus récents ont révélé que quatre opérations ont été menées avec ces fonds au cours des 48 dernières heures, totalisant 620,334856 BTC.

Ce dernier est égal à 7 120 370,97 $ US au moment de la rédaction de ce post, étant donné que BTC vaut 11 478,27 $ US. Autrement dit, les pirates ont accumulé plus de 7 millions de dollars dans des portefeuilles inconnus en un peu plus de deux jours. Que se passera-t-il à l’avenir avec ces fonds? Nous devons rester au top.

