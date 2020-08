// Les cafés Morrisons prolongent le programme «Eat Out to Help Out» pour la semaine de sept jours // Le gouvernement financera les 50% de réduction du lundi au mercredi, tandis que Morrisons le financera du jeudi au dimanche

Morrisons a annoncé qu’il étendrait le programme Eat Out To Help Out du gouvernement tout au long de la semaine à tous ses cafés en magasin.

Cela signifie que les clients peuvent profiter des prix des repas réduits de 50 pour cent du lundi au dimanche.

Le programme financé par le gouvernement fonctionne du lundi au mercredi, mais Morrisons a déclaré qu’il financerait la réduction de 50% pendant le reste de la semaine.

Les remises comprendront également la réduction de 15 pour cent de la TVA.

Pour permettre à plus de familles de manger au restaurant en août, Morrisons a déclaré qu’il laisserait les enfants manger gratuitement toute la journée.

«Nous voulons que le plus grand nombre de clients possible puisse profiter de Eat Out to Help Out», a déclaré Ali Lyons, responsable des cafés de Morrisons.

« De nombreux clients visitent nos magasins plus tard dans la semaine, nous étendons donc cette offre tout au long de la semaine afin qu’ils puissent également profiter de repas à moitié prix. »

Les cafés de Morrisons ont été fermés pendant le verrouillage mais ont rouvert en juillet après un investissement de plusieurs millions de livres dans des mesures de sécurité à distance sociale.

Il s’agissait notamment d’investir dans 11000 écrans en plexiglas autoportants afin que les clients puissent manger dans les stands voisins en toute sécurité, d’avoir un désinfectant pour les mains disponible à tout moment et une signalisation qui aide les clients à naviguer dans le café tout en respectant la règle de distance sociale d’un mètre et plus.

