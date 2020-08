La NBA Il est revenu sur le ring le 30 juillet avec la reprise de la Saison 2019-20 dans la « bulle » d’Orlando, et a déjà laissé plusieurs des meilleurs moments de la saison, comme le match entre les Dallas Mavericks et les Houston Rockets, ou la victoire des Raptors de Toronto ce matin même contre les Los Angeles Lakers de LeBron James .

Précisément pour ce dernier match, à partir de BlogDeBasket, nous avons lancé une liste avec ces équipes, comme c’est le cas des Nick Nurse Raptors, qui ont une équipe parfaitement entraînée pour soulever le ring des champions de la NBA au mois d’octobre prochain, gagnant dans un Série possible à sept matchs éliminatoires pour les grands favoris: Lakers, Clippers, Bucks (les Sixers et les Rockets ne sont pas favoris, mais ce sont des candidats fermes).

Ces cinq équipes sont:

5. Oklahoma City Thunder

OKC a disputé quatre matchs depuis le retour de la NBA, trois préparatifs et un officiel, et n’en a perdu aucun. Il a affronté les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers, les Portland Trail Blazers et l’Utah Jazz, et il a battu tout le monde avec son excellent jeu d’équipe et sa défense presque inébranlable. Sans aucun doute, l’une des grandes révélations de la saison lorsque, en septembre dernier, la plupart des experts les ont écartés des éliminatoires.

Décomposition d’une pièce clé de Thunder v. Jazz, c’est @Paris_Two_Three avec « Whataplay » présenté par @Whataburger pic.twitter.com/2plQGntL8w – OKC THUNDER (@okcthunder) 2 août 2020

4. Denver Nuggets

Les nombreuses pertes subies par l’équipe du Colorado au début des matchs à bulles les affectent. Cependant, une saison régulière presque exceptionnelle nous invite à penser que les Nuggets peuvent surprendre en playoffs. La saison dernière, ils étaient à un match de la finale de conférence.

3. Boston Celtics

Bien qu’ils aient commencé par une défaite contre les Milwaukee Bucks eux-mêmes, la vérité est que l’équipe de Brad Stevens a réussi à combattre jusqu’au bout ceux de Giannis Antetokounmpo, et avec un Jayson Tatum méconnaissable dans les tirs au panier. Avec un peu plus d’expérience après la longue interruption de cinq mois, les Celtics peuvent devenir l’un des plus grands rivaux à battre en séries éliminatoires.

2. Dallas Mavericks

La défaite contre les Houston Rockets ne devrait pas tacher la réalité, et cette réalité est que Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont déjà deux grandes superstars de la NBA, et peuvent ainsi guider l’équipe texane vers la finale de la NBA si la destination est favorable. . De plus, ils disposent de l’un des meilleurs bancs (en termes de statistiques) de l’ensemble de la compétition.

1. Raptors de Toronto

La victoire précitée contre les Lakers de LeBron James et Anthony Davis les fait monter à cette première place. L’équipe canadienne a maîtrisé les Angelenos dès le départ avec un Kyle Lowry en mode leader absolu. Le départ de Kawhi Leonard l’été dernier semble avoir motivé une franchise à chercher sa deuxième bague consécutive. Avec des joueurs comme Lowry lui-même, Pascal Siakam, Marc Gasol, Serge Ibaka ou Fred VanVleet, il ne serait pas très étrange de les voir retrouver la gloire.