Les clubs de Premier League ont voté contre l’autorisation d’utiliser cinq remplaçants lors des matches la saison prochaine.

Les clubs ont été autorisés à augmenter le nombre de remplaçants de trois par match lors de la campagne 2019-20 lorsque la ligue a redémarré en juin, après une interruption de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Insider Notebook: Ole veut Sancho dès que possible

Les équipes reviendront à trois remplaçants lors de la campagne 2020-2021 après un vote jeudi.

• Garcia, la cible du Barça, rejette le contrat avec City

• Sanchez met fin au cauchemar d’Utd et rejoint l’Inter

• PL vote contre le changement de 5 sous-règles

• Sources: départ de Ligue 1 incertain

• Messi prendra sa retraite au Barca – président

• Boateng ouvert au retour en Premier League

• Sources: Willian rejoint Arsenal

Les législateurs du football, l’International Football Association Board (IFAB), ont modifié les règles régissant le nombre maximum de remplaçants en mai, cherchant à aider les équipes à lutter contre une éventuelle congestion des matches alors qu’elles tentaient de terminer la saison dans un court laps de temps.

L’IFAB a déclaré en juillet que les équipes pourraient continuer à utiliser jusqu’à cinq remplaçants la saison prochaine, mais a laissé aux fédérations et ligues individuelles le soin de décider si elles souhaitaient adopter la règle.

La décision de l’IFAB faisait partie de cinq domaines clés examinés par l’organe de décision.

D’autres domaines comprenaient l’empiètement du gardien de but et des joueurs sur les tirs au but.

Le corps a décidé que si un gardien de but enregistre une pénalité et que son pied est au-dessus de la ligne, le VAR informera qu’il est repris. Si le gardien est hors de sa ligne et que le ballon touche le poteau ou dépasse, il ne sera pas repris à moins que le gardien de but n’ait un «impact important» sur le coup de pied manqué.

Cette règle a été mise en œuvre lors de la Coupe du monde féminine 2019 et a provoqué plusieurs moments controversés, notamment la victoire de dernière minute de la France Wendie Renard contre le Nigeria.

Renard a raté le coup de pied de pénalité original mais en a obtenu un autre après que VAR ait jugé que Chiamaka Nnadozie avait quitté sa ligne tôt.

L’IFAB a décidé de changer les règles pendant le tournoi après qu’un certain nombre de joueurs aient été réservés pour des infractions d’empiétement.

Les informations de . ont contribué à ce rapport.