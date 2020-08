L’UFC Vegas 5 a franchi la ligne d’arrivée en boitant la nuit dernière avec seulement quatre combats sur la carte principale, le résultat d’un certain nombre d’annulations de combat de dernière minute qui ont fait de l’événement l’un des événements les plus maudits de l’histoire de l’UFC. La promotion l’a vu au fil des ans. Les principaux événements et les événements co-principaux tombent. Ensuite, les remplacements de ces réseaux et co-réseaux tombent. Poids réduit les catastrophes. Douves médicales soudaines. Tout est possible pendant la semaine de combat! Tout peut arriver et arrive souvent en MMA.

Pour l’UFC Vegas 5, c’était juste … une très longue liste de toutes sortes de catastrophes actuelles en une seule. Poids coupe flubs. Tests COVID-19 positifs. Retraits mystères. Évanouissements de dernière seconde. Jetez un œil à la liste complète de Tapology:

Cela fait 12 combats annulés (y compris l’événement principal). La carte de samedi n’était que 8 combats.

Aussi près de la douzaine: le nombre de coups bas reçus pendant la carte. Et un autre coup bas, pour les combattants qui n’ont pas pu concourir sans aucune faute de leur part: selon le président de l’UFC, Dana White, les combattants retirés de la carte à la dernière seconde recevront «un peu» d’argent, mais pas la totalité de leur argent de spectacle.

«Ce fut la semaine la plus folle de tous les temps. Nous l’avons traversé. Nous sommes ici », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse post-événement. «Donc, ces gars qui ne se sont pas battus ce soir, ils ont été payés de l’argent et nous essayons de faire tourner ces gars-là. je pense [Kevin] Holland va se battre la semaine prochaine. Alors ils ont été payés un peu d’argent, mais ils n’ont pas reçu l’argent de leur émission. »

Il est intéressant que White ait spécifiquement noté qu’ils ne recevraient pas l’argent de leur émission. Habituellement, il dit simplement que l’entreprise «prendra soin» des combattants et laisse les détails vagues.

De toute évidence, nous sommes des pro-fighter ici à MMA Mania. Nous pensons que chaque combattant qui se présente au combat devrait recevoir son argent de spectacle. C’est assez évident, et c’est la compréhension générale de l’argent du spectacle, sauf lorsque les promoteurs graisseux essaient de tirer des conneries bon marché.

Au-delà de cela, chaque combattant qui a signé sur la ligne pointillée pour se battre, puis contracte COVID-19? Ils devraient aussi recevoir leur argent de spectacle, à tout le moins. Si l’UFC les met dans une position où ils doivent sortir et s’entraîner et augmenter le risque d’attraper le coronavirus, ET ALORS QU’ILS L’ATTRAPRENT, ils méritent d’être payés. Il y a des arguments à faire valoir que des combattants comme Holly Holm qui ont traversé des semaines de camp de combat avant que leurs adversaires abandonnent en raison de tests COVID-19 positifs méritent aussi quelque chose.

À partir de maintenant, que savons-nous de la longue liste de combats annulés à travers l’ère pandémique des cartes UFC? Parfois, nous obtenons des éclaircissements sur le fait qu’un ou deux combattants spécifiques reçoivent leur sac à main, plein ou en spectacle. Souvent, ce sont de vagues platitudes sur les personnes prises en charge. Et puis pour beaucoup de combattants sur les 12 combats annulés pour l’UFC Vegas 5? Pas de mot. Nous aimerions que ce soit le meilleur, mais ce serait naïf à ce stade.