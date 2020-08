La somme des contributions de la multinationale mondiale a atteint 13 millions de dollars. Selon Alice Damasceno, leader de la Lenovo Foundation pour l’Amérique latine, l’impact du support avec des outils médicaux et technologiques a eu un impact sur plus de 620 000 vies dans toute la région.

L’entreprise de technologie a souligné ses contributions à l’Amérique latine avec le don de plus de 2 000 tablettes, téléphones portables et ordinateurs pour soutenir les étudiants, les hôpitaux et les ONG. De même, il a contribué avec des masques faciaux et des fournitures médicales qui permettent non seulement d’effectuer des travaux médicaux, mais aussi de rassembler virtuellement les familles et les patients isolés dans les hôpitaux.

Une technologie qui a un impact sur des vies

Damasceno a indiqué qu’en plus de soutenir les hôpitaux de Mexico et de Nuevo León avec des équipements technologiques, 200 nouveaux lits ont également été achetés pour leurs patients. De la même manière, l’hôpital Cholula de Puebla a reçu le don de comprimés pour faciliter la communication des patients avec leurs proches.

Pour leur part, pour soutenir les organisations non gouvernementales et les écoles, Lenovo et Motorola ont offert une assistance générale pour poursuivre leurs activités et ont fait don de plus de 500 ordinateurs et téléphones portables. Parmi les ONG soutenues figuraient la Fondation Trasplante y Vida et le Volontariat de l’Instituto de Salud del Estado de México.

