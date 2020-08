Jusqu’au 31 juillet, quelque 111 080 entreprises du secteur du tourisme, des loisirs et de la culture ont reçu 14 445,4 millions d’euros de financement via la ligne de garantie de l’État que le gouvernement a approuvée en mars pour aider les entreprises à faire face à impact du coronavirus.

Le secrétaire d’État au Tourisme, Fernando Valdés, a souligné que, « malgré la période difficile que traverse le secteur, » ces données « confirment que le gouvernement met à la disposition des entreprises touristiques des instruments efficaces pour minimiser les impact de la pandémie « .

Plus précisément, il a souligné que les entreprises de tourisme ont une sous-section de 2 500 millions d’euros inscrite dans le plan de promotion du secteur du tourisme, ce qui « souligne l’importance que le gouvernement accorde au secteur ».

Avec des données mises à jour au 31 juillet 2020, les opérations de la sous-section Tourisme et activités connexes spécifiques aux PME et aux Indépendants, approuvées le 16 juin par le Conseil des ministres et à partir desquelles les hôtels, hébergements, campings, restaurants et entreprises dédiés à la loisirs et loisirs, ont atteint 7 637 opérations et un financement total de 354,6 millions d’euros.

Le secteur du tourisme et des loisirs est en tête du nombre d’opérations demandées à l’OIC (144 380), suivi de la construction et des infrastructures (79 816); Services commerciaux, professionnels et administratifs (68 132); Biens de consommation et vente au détail (66 452); Biens d’équipement et industriels (49 906) et distribution commerciale d’aliments et de boissons (48 879).

