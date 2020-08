NEW DELHI: Le ministre de l’Alimentation de l’Union Ram Vilas Paswan a déclaré mardi que les gouvernements des États devraient adopter la livraison à domicile de la ration PDS aux bénéficiaires dans les zones touchées par les inondations. Les inondations ont causé des ravages dans certains États comme l’Assam, le Bihar, l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand et le Kerala. Plusieurs régions du pays ont reçu de fortes pluies et de nombreuses rivières coulent au-dessus de la ligne de danger, aggravant une situation déjà dangereuse.

« Partout où il y a une situation semblable à une inondation et que les gens partent pour des endroits plus sûrs, les gouvernements des États devraient fournir une livraison à domicile de la ration PDS », a déclaré Paswan.

Les bénéficiaires des États touchés par les inondations ne sont pas en mesure d’accéder à la ration du système de distribution public (PDS). De tels États devraient au moins assurer la livraison à domicile de la ration en ces temps difficiles, a-t-il déclaré.

Le gouvernement central fournit 5 kg de céréales alimentaires à un taux fortement subventionné de 1 à 3 roupies par kg à plus de 81 crores bénéficiaires à travers l’Inde en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA).

Il fournit également 5 kg de céréales alimentaires supplémentaires à chaque bénéficiaire de la NFSA et 1 kg de légumineuses par famille gratuitement dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Anna Yojana (PMGAY) jusqu’en novembre pour surmonter les difficultés économiques créées à la suite de la pandémie de COVID-19.

« Les pauvres bénéficiaires dans les États confrontés à des inondations ne devraient pas être privés de leur ration de base. Les États devraient prendre des mesures immédiates à cet égard », a déclaré Paswan.

Le Département météorologique indien (IMD) a mis en garde contre des pluies généralisées et très fortes dans l’ouest de l’Himalaya, au Pendjab, dans l’Haryana, à Chandigarh, à Delhi, dans l’Uttar Pradesh et dans l’est du Rajasthan mardi et mercredi. On prévoit de fortes pluies jusqu’à vendredi dans le Gujarat et dans certaines parties du Madhya Pradesh.