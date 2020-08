Londres, ANGLETERRE – 20 août: une vue générale (GV) de la vallée avant le match de championnat Sky Bet entre Charlton Athletic et Nottingham Forest at The Valley le 20 août 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo par Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via .)

Les fans de Charlton Athletic ont eu accès au stade et à la salle de conférence dans le cadre des manifestations contre la propriété de leur club.

Charlton Fans Storm Stadium dans la protestation de propriété

Les partisans protestent à la vente d’une livre de club

Les images sur les réseaux sociaux montrent des supporters se rassemblant dans le hall et même dans les zones assises. Certains ont même eu accès à la salle de conférence, affichant une image d’une pièce d’une livre aux spectateurs ci-dessous.

Les supporters se plaignent de la propriété de leur club par East Street Investments (ESI).

Les Addicks, qui auraient été achetés pour une livre par ESI, sont en pourparlers avec l’homme d’affaires danois Thomas Sandgaard au sujet d’une nouvelle vente.

Vous avez reçu cette photo depuis la salle de conférence et vous avez reçu l’autorisation de la partager. Les manifestants dégustent actuellement du vin et du fromage pendant leur occupation pacifique #cafc pic.twitter.com/Vn8paf4EAO – Louis Mendez (@LouisMend) 22 août 2020

ESI a repris le côté londonien en janvier. Il a été révélé plus tard que la vente n’était pas sanctionnée par l’EFL; trois de leurs futurs dirigeants avaient également échoué aux tests de propriété de la ligue.

La manifestation, organisée par Charlton Athletic Supporters ’Trust, Coalition Against Roland Duchatelet et Fans4Fans, a commencé peu après midi.

Un communiqué des organisateurs, partagé sur les réseaux sociaux par Louis Mendez, a déclaré: «Les actions dont vous avez été témoin aujourd’hui sont une conséquence directe des défaillances des organes de gouvernance qui représentent tous les clubs de football de la pyramide anglaise du football.

«Il est devenu évident que les processus et les systèmes actuellement en place jugés acceptables par les organes directeurs le sont par une grande majorité de fans de football.

« Les fans de football ne resteront plus impassibles et permettront à leurs clubs bien-aimés de faire face à des incertitudes telles que l’administration et l’expulsion potentielle de leur ligue. »

Nous sommes dans 💪 # SaveCAFC pic.twitter.com/RDG9xDfVsl – craig short (@ crshort79) 22 août 2020

Le communiqué a ajouté: «Le football n’existe que grâce aux fans, il nous a été enlevé par des escrocs, des tricheurs et des connies.

«Il a été officié et réglementé d’une manière qui profite à ces types de personnes.

«Cela doit changer avec effet immédiat.»

Charlton Athletic a été relégué en Ligue 1 après avoir reçu un embargo sur les transferts en début d’année.

