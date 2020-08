L’ancienne n ° 5 mondiale Eugenie Bouchard a expliqué comment les trolls des médias sociaux l’ont affectée et ce qu’elle publie en ligne.

Bouchard, 26 ans, a chuté dans le classement du No.

5 dans le monde à en dehors du Top 300. Alors qu’elle a toujours un énorme fan qui la suit et qu’elle reste l’une des figures les plus suivies du tennis sur les réseaux sociaux, Bouchard dit que les gens ne commentent que ce qu’ils voient, sans avoir aucun fond ni contexte.

Selon Yahoo Sports Australia, Bouchard déclare: « J’essaie vraiment de ne pas publier de photos de bikini. Je le fais vraiment. Je fais de mon mieux. Apparemment, si vous publiez cela, cela signifie que vous ne jouez pas au tennis ou quelque chose comme ça.

Cela a un peu influencé ma façon d’agir. Peut-être que je suis en train de devenir plus mature et je me dis: «Écoutez, je ne publierai pas de photos de fesses tous les jours» » Bouchard dit que les médias sociaux ne sont pas une représentation réelle de la vie des gens et que les gens ne voient pas le travail acharné qu’elle peut faire dans son tennis lorsqu’ils commentent ses photos.

«J’ai traversé tout le spectre des personnes qui vous aiment. Quand tout va bien, les gens vous aiment. Quand tout va mal, les gens vous détestent. J’ai traversé cette vague tant de fois. C’est juste nul.

Les gens pensent que les médias sociaux sont une représentation exacte de votre journée alors que ce n’est pas le cas. Je peux courir pendant huit heures, puis aller dîner et publier un selfie et les gens pensent que je viens juste d’aller dîner. Les gens doivent réaliser que ce n’est que ce que les gens choisissent de montrer, c’est ce qui existe ».

Alors que plusieurs joueurs ont choisi de ne pas voyager pour participer à des événements alors que la tournée reprend, Bouchard s’est rendu à Prague cette semaine pour participer à l’Open de WTA de Prague et a remporté son match de premier tour lundi, une victoire complète 6-0, 6-3. Veronika Kudermetova.

Bouchard a déclaré qu’elle avait travaillé dur ces derniers mois pendant le verrouillage dans l’espoir de ressusciter sa carrière – quelque chose qui a été approuvé même par Gil Reyes, l’ancien entraîneur d’Andre Agassi, avec qui elle a également travaillé.

Elle travaille également avec Rennae Stubbs à Prague. Eugenie Bouchard jouera le vainqueur du match entre Tamara Zidanšek et Kateřina Siniaková au deuxième tour à Prague. (Photo via le compte Twitter d’Eugenie Bouchard)