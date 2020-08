Le nôtre, c’est le pays des clochers, de la bonne chère, des rues désertes quand l’équipe nationale joue, des dialectes et des rivalités entre communes voisines. C’est aussi un pays d’excellence en entrepreneuriat, un phare mondial de la santé publique, la cinquième destination touristique mondiale.

En particulier, cependant, c’est le pays des faux mythes. Et ceux-là, vous savez, sont les plus difficiles à mourir. Horizons politiques a inauguré la rubrique «Dissipons le mythe», les stéréotypes les plus durs sur l’économie italienne, abordés et vérifiés un par un.

L’une des questions qui a déclenché le débat italien pendant les mois d’été était la débordement progressif de liquidités. Déjà en 2013, le ministre de l’Économie et des Finances de l’époque, Fabrizio Saccomanni, avait exprimé le souhait du gouvernement Letta de réduire le seuil maximal de paiement en espèces. Cependant, c’est en 2019 que le gouvernement Conte II a lancé ce qu’on a appelé la guerre contre l’argent liquide.

Depuis ce moment, des informations contradictoires ont émergé sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui soutiennent que décourager l’utilisation de l’argent liquide réduira considérablement l‘évasion fiscale et ceux qui le considèrent comme un stratagème visant exclusivement à bénéficier aux banques et aux institutions financières en général, comme le prétend une vidéo réalisée par Francesco Filini du département de recherche de Fratelli d’Italia et publiée par Giorgia Meloni sur Twitter.

À partir du 1er juillet 2020, le la limite d’utilisation des espèces est passée de 3.000 à 2.000 euros. Il est actuellement possible d’effectuer des paiements en espèces aux particuliers et aux entreprises jusqu’à 1 999 €. À partir de 2000 euros, il est nécessaire d’utiliser des outils traçables comme le virement bancaire ou la carte de crédit.

Quels sont les points critiques de cette disposition?

Une enquête de la BCE a révélé qu’en Italie, en 2016, le cash était l’outil le plus utilisé dans les magasins. 85,9% du volume des transactions ont eu lieu en numéraire, ce qui en valeur correspond à 68,4% du total.

En 2016, le cash était le moyen le plus utilisé (environ 12 transactions en une semaine) par les consommateurs. Les cartes étaient utilisées moins de deux fois par semaine.

Les moyens de paiement préférés des Italiens

Y a-t-il un lien entre l’argent liquide et les organisations criminelles?

Mais existe-t-il une corrélation statistiquement démontrable entre l’illégalité des organisations criminelles et l’utilisation d’argent liquide?

Un rapport du Bureau de l’Union européenne soulève un certain nombre de questions sur les raisons pour lesquelles l’argent liquide est si largement utilisé par les organisations criminelles. Alors que l’argent liquide est utilisé pour de petits paiements, il y a d’autre part des anomalies dans sa circulation qui semblent être liées à des activités criminelles.

Ceux-ci incluent la circulation de billets de grande valeur (30% des billets en circulation sont ceux de 500 euros, bien qu’ils ne soient pas un moyen de paiement courant). Le rapport suggère que ces les billets sont utilisés comme pièces de rechange, mais c’est une supposition sans confirmation.

Sur un total d’environ un billion billets en circulation en Italie depuis fin 2014, l’utilisation concrète (licite ou illégale) d’une partie significative de celle-ci reste inconnue.

Une enquête menée par Rivista della Finanza montre comment le chiffre d’affaires des activités liées à la haute direction de Cosa Nostra était caractérisé par l’utilisation quasi exclusive de l’argent liquide, particulièrement favorable au blanchiment d’argent.

Le paiement en espèces n’entraîne aucun coût de transaction et la guerre contre les espèces ne sert qu’à favoriser les banques

La grande majorité des cartes sur les circuits facturent une commission de 0,3%.

Cependant, la commission n’est pas payée par le client, mais par le commerçant qui vend le service. De plus, bien que les coûts de transition soient faibles, cela ne signifie pas que l’argent liquide est gratuit. Même si un billet de banque circule toujours de la même manière, des coûts tels que les taxes payées par chaque commerçant qui l’a dépensé sont à prendre en compte.

Il y avait un augmentation considérable des paiements traçables pendant le verrouillage, compte tenu du nombre d’entreprises forcément fermées. Malgré cela, comme cela arrive souvent dans les périodes de grande incertitude, la demande de liquidités a explosé, atteignant des sommets historiques pour l’euro.

Le cash reste le moyen de paiement le plus utilisé également en raison de la coutume, du manque de confiance dans les banques et de la peur de la fraude

Les types de billets en circulation

L ‘services bancaires sur Internet c’est cependant un phénomène croissant. La banque en ligne est un service offert par presque toutes les institutions financières et vous permet d’accéder aux informations de compte courant, d’effectuer des paiements via Internet, etc.

La banque en ligne, en revanche, est une institution financière sans succursales physiques. C’est une banque virtuelle dont les services sont accessibles partout, sans frais liés aux employés et aux succursales physiques, offre des coûts de gestion des comptes courants nettement inférieurs, voire nuls dans certains cas. Pour la même raison, les banques en ligne peuvent offrir des taux d’intérêt sur les dépôts plus élevés.

Une nouvelle monnaie numérique

Dans une optique de digitalisation des services bancaires, les projets des banques centrales sur les monnaies numériques sont configurés.

Là Monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) est une monnaie numérique ayant cours légal, qui permettra à n’importe qui d’avoir un accès direct aux comptes bancaires centraux. Aujourd’hui, il n’est autorisé qu’aux gouvernements et aux banques commerciales.

Chaque citoyen aurait un portefeuille électronique auquel un compte auprès de la banque centrale est lié, qui ne peut être activé qu’avec des documents officiels. Si, en revanche, une CBDC non traçable doit être créée, comme c’est le cas pour les espèces, elle doit prendre la forme de jeton, un appareil électronique portable requis pour l’authentification pour effectuer des transactions en ligne.

Ce serait un crypto-monnaie similaire à Bitcoin, accessible depuis un compte utilisateur non vérifié ou via une carte de paiement anonyme. Cependant, compte tenu des risques de perte et de vol de données, aucune banque centrale ne semble actuellement orientée vers cette solution.

Là Banque des règlements internationaux (BRI), organisation internationale créée dans le but de promouvoir la coopération entre les banques centrales, a réalisé des enquêtes statistiques sur l’avancement des projets en cours dans 66 banques centrales. En premier lieu se trouve le Chine, où la Banque populaire de Chine travaille sur quatre projets pilotes dans les villes de Shenzhen, Suzhou, Chengdu et Xiong’an.

La Banque centrale des Bahamas et d’autres petits pays des Caraïbes suivent. En revanche, la BCE est prudente, comme la plupart des banques centrales des pays industrialisés, même si des recherches sont en cours.

Si le projet chinois se concrétise, il est fort probable qu’un La CBDC européenne est à l’horizon. En fait, un rapport de la Banque des règlements internationaux montre comment la pandémie de coronavirus devrait conduire à une augmentation de l’intérêt international pour les CBDC étant donné les effets de la pandémie sur la demande de liquidités.

Political Horizons est un groupe de réflexion composé de plus de 60 étudiants et jeunes professionnels qui partagent un intérêt pour la politique et l’économie. Leur objectif est de contribuer au processus de renforcement de l’opinion publique et d’élaboration des politiques dans notre pays.