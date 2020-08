les Lakers de Los Angeles vaincu Jazz de l’Utah par 108-116 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Utah Jazz sont tombés vaincus contre Oklahoma City Thunder 110-94, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à ses cinq derniers matchs. De leur côté, les Lakers de Los Angeles ont également perdu la journée dernière avec Raptors de Toronto par 107-92. Avec ce résultat, les Lakers de Los Angeles il reste en barrage avec 51 matchs gagnés sur 66 joués, tandis que Jazz de l’UtahAprès le match, il a également réussi à rester en barrage avec 42 matchs gagnés sur 67 joués. Suivez les classements NBA après le match.

Au premier quart, il y avait des variations dans le score des deux équipes, en fait, les joueurs d’Utah Jazz ont remporté sept points (7-0) et leurs rivaux six (15-21) jusqu’à terminer avec un résultat de 24- 24. Par la suite, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 32-34. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 56-58 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a de nouveau connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, même si l’équipe visiteuse a fini par se distancer et s’est soldée par un résultat partiel 20-28 (76-86). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a comblé l’écart, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 32-30. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat final de 108-116 pour les visiteurs.

Pendant le match, les Lakers de Los Angeles a remporté la victoire grâce à 42 points, quatre passes décisives et 12 rebonds Anthony Davis et les 22 points, neuf passes et huit rebonds de James Lebron. Les 33 points, quatre passes et cinq rebonds de Donovan Mitchell et les 24 points, huit passes et deux rebonds de Mike Conley n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah pourrait gagner le match.

Le prochain choc de Jazz de l’Utah sera contre Memphis Grizzlies dans le Maison de campagne Hp. De son côté, le prochain jeu de les Lakers de Los Angeles sera contre Oklahoma City Thunder dans le Maison de campagne Hp. Consultez le calendrier complet de la NBA.