Si vous dépensez beaucoup d’argent sur une Nintendo Switch ou une Switch Lite, vous voudrez probablement un étui pour le garder en sécurité. De plus, votre collection toujours croissante de jeux Switch aura également besoin de protection et d’organisation, et un étui est le moyen idéal pour le faire. Vous pouvez obtenir un étui pour protéger votre Switch pendant que vous jouez, un étui de transport pour le ranger en toute sécurité pendant que vous voyagez, ou les deux. Découvrez les meilleurs étuis Nintendo Switch que nous aimons en ce moment.

Les meilleurs étuis Nintendo Switch

Meilleurs boîtiers Switch

Meilleurs étuis Switch Lite

Étui de transport Fintie

L’étui de transport Fintie est léger et pratique pour les voyages. La coque extérieure dure protège votre Nintendo Switch contre les chutes ou les chocs accidentels. Ensuite, l’intérieur doux et les sangles élastiques gardent votre Switch sans rayures dans l’étui. Les sangles élastiques aident à maintenir votre Switch en place même si vous faites tomber le boîtier par accident. De plus, le boîtier est également résistant à l’eau.

La feuille de rangement du jeu à l’intérieur du boîtier peut contenir jusqu’à 10 cartouches de jeu. Il y a aussi une poche en filet zippée qui peut contenir des manettes supplémentaires, des câbles et d’autres accessoires plus petits.

Sans oublier, le design galaxie de la mallette de transport est vraiment génial. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer l’étui de transport Fintie pour 17,99 $.

Étui de transport Tomtoc

Si votre style est mince et élégant, l’étui de transport Tomtoc est parfait pour vous. Cet étui est le plus fin que j’ai vu sur le marché. Et même s’il est mince, il peut toujours protéger votre Switch contre les chocs et les contusions accidentels. La coque extérieure rigide du boîtier a des zones surélevées au-dessus des joysticks et des boutons pour éviter tout impact dans ces zones. Si cela ne vous suffit pas, vous serez heureux d’apprendre que le boîtier Switch de Tomtoc a réussi un test de chute conforme aux normes militaires.

De plus, il y a un intérieur doux pour protéger l’écran des rayures. Et le rabat de stockage interne peut contenir 10 cartouches de jeu dans des poches élastiques. Si vous souhaitez simplement transporter votre Switch et quelques jeux, c’est une excellente option. Vous ne pourrez pas installer de manettes supplémentaires, de câbles, etc., mais vous aurez l’essentiel.

Régulièrement 19,99 $, l’étui de transport Tomtoc est actuellement réduit à 14,99 $.

Étui AmazonBasics Vault

Il s’agit d’un étui de transport assez basique pour votre Switch, mais cela ne signifie pas qu’il manque de la quantité de protection qu’il offre à votre Switch. Il a des découpes dans le rembourrage qui s’adaptent autour des joysticks et des boutons, leur offrant une protection supplémentaire contre les chutes accidentelles ou les chocs.

La coque extérieure dure et résistante du boîtier protégera votre commutateur et vos accessoires. Vous pouvez installer votre Switch avec les joy-cons attachés ainsi que 8 cartouches de jeu. Vous pouvez accrocher un étui noir pour 22,25 $ dès maintenant sur Amazon, ou un étui rouge pour seulement 18,90 $

Étui de transport Mumba

Si vous êtes tout au sujet de la sécurité et de la protection de votre Switch, l’étui de transport Mumba est parfait pour vous. En plus d’avoir une coque extérieure rigide de haute qualité, l’étui est également compatible avec la plupart des étuis de protection qui s’adaptent directement autour de la console Switch elle-même. Il n’est pas compatible avec les boîtiers Blade Series ou Battle Series, mais est compatible avec les séries Rugged, Slimfit et Girlpower. Donc, si vous avez l’un des trois derniers étuis sur votre Switch, vous n’aurez pas à l’enlever lorsque vous l’emballez dans votre étui de transport.

Il y a une poche en filet pour ranger les joyaux, les câbles et tout autre petit accessoire. Vous pouvez installer 20 cartouches de jeu dans ce cas, et les emplacements de cartouche sont transparents pour que vous puissiez facilement voir tous vos jeux.

Selon la couleur que vous obtenez – noir, bleu ou camouflage – les prix varient de 22,99 $ à 24,99 $ en ce moment sur Amazon.

Pochette HyperX ChargePlay

Il s’agit de l’étui de protection Switch le plus cher de cette liste, mais pour une bonne raison. L’embrayage HyperX ChargePlay dispose d’une batterie de 6000 mAh qui peut ajouter jusqu’à 5 heures de temps de jeu supplémentaire. Ce boîtier agit essentiellement comme une banque d’alimentation pour votre Switch. Il y a aussi un indicateur LED astucieux vous indiquant le niveau de charge du boîtier.

Pour faciliter le jeu en mode table, il existe une béquille stable et des poignées joy-con amovibles. Vous pouvez actuellement récupérer cet étui de chargement pour 59,99 $.

Coffret Skull & Co. Grip

Je pense que c’est l’un des meilleurs éléments de cette liste des meilleurs boîtiers Switch; il est livré avec un étui de protection pour votre Nintendo Switch ainsi qu’un étui de transport pour voyager. Lorsque vous avez le Grip Case Body sur votre Switch, il s’adapte toujours facilement à la station d’accueil pour charger. Le boîtier Grip est fabriqué en TPU souple ou en polyuréthane thermoplastique. Ce qui est bien avec ce matériau, c’est qu’il ne rayera pas votre Switch comme le fait souvent le plastique dur. C’est super facile à mettre et à enlever quand vous en avez besoin.

Cet ensemble est également livré avec trois types différents de poignées remplaçables pour le Grip Case Body. Il y a les Snap Grips, qui fournissent une prise de base adaptée à la plupart des joueurs; les poignées de déclenchement, qui fournissent une force de préhension plus forte et sont mieux adaptées aux joueurs avec de plus grandes mains; et enfin, les poignées Plus, qui s’adressent principalement aux joueurs qui ont des mains massives. Toutes les poignées sont texturées sur la surface pour plus de contrôle pendant le jeu.

Ensuite, en plus de toutes ces superbes poignées personnalisables, vous obtenez également un étui de transport rigide avec de la place pour 10 cartes de jeu et une poche en filet pour les petits accessoires Switch, comme les joy-cons et les câbles. L’ensemble des étuis Grip est disponible dans à peu près toutes les couleurs des joy-cons. Vous pouvez actuellement saisir cet ensemble d’étuis géniaux pour seulement 39,99 $.

PDP Nintendo Switch Zelda: Breath of the Wild Case

Si vous êtes un grand fan de Breath of the Wild, cet étui Switch est parfait pour vous. Cependant, il s’agit d’un étui en toile souple, il n’y aura donc pas autant de protection qu’un étui rigide pourrait offrir. Cela étant dit, votre Switch sera toujours protégé dans ce cas. Vous n’aurez pas à vous soucier des rayures sur l’écran et si vous le laissez tomber, il y a encore un peu de rembourrage pour amortir l’impact.

Il y a une poche en filet à l’intérieur qui s’adaptera à la console Switch avec les joy-cons attachés. De plus, vous pouvez contenir jusqu’à 14 cartouches de jeu dans cet étui en toile.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter cet étui Zelda: Breath of the Wild pour 9,99 $. Ou si Zelda n’est pas votre truc, il y a aussi une édition Mario, mais cela coûte deux fois plus cher.

Sac messager PowerA Everywhere

Le sac messager PowerA Everywhere est livré avec un étui portable inclus en plus du plus grand rangement offert par le sac. Dans l’étui portable, il y a une sangle élastique qui maintient le commutateur avec les joy-cons attachés en place.

Ensuite, dans le sac lui-même, il y a des compartiments ajustés qui gardent tout en sécurité. Les parois Velcro vous permettent de réorganiser facilement le sac de la manière qui vous convient le mieux. Il y a des compartiments pour le boîtier Switch, la station d’accueil, les câbles, les joy-cons supplémentaires, et plus encore. Il n’existe pas de zone dédiée aux cartouches de jeu, mais il y a beaucoup d’espace pour ranger un ou deux étuis pour les jeux. Vous devez simplement les acheter séparément.

Cette sacoche est un moyen très confortable d’emporter votre Switch et vos accessoires avec vous lorsque vous voyagez. Vous pouvez l’acheter dès maintenant pour 34,99 $ sur Amazon.

Mallette de transport verrouillable Magictodoor

Cette mallette de transport de Magictodoor s’adapte à l’ensemble du système Nintendo Switch – console, station d’accueil, adaptateur secteur, joy-cons et sangles, câble HDMI et même une manette Pro. De plus, il se verrouille. Vous pouvez configurer une combinaison unique à 4 chiffres pour la serrure. Et si vous voyagez en avion et que vous devez enregistrer vos bagages, il s’agit d’une serrure approuvée par la TSA; il y a un trou de serrure spécial sur la serrure que seuls les responsables de l’aéroport peuvent utiliser. Ce boîtier est approuvé à 100% par la TSA.

En plus de s’adapter à tous les accessoires fournis avec votre console Nintendo Switch, l’étui peut également contenir 21 cartouches de jeu logées dans des poches en filet que vous pouvez voir à travers. Il y a beaucoup de rembourrage en mousse à cellules fermées dans ce cas qui a été spécialement conçu pour s’adapter à la console Nintendo Switch.

L’étui de transport approuvé par la TSA de Magictodoor est actuellement disponible au prix de 21,99 $.

Ensemble d’accessoires Orzly Switch Lite

C’est un pack de démarrage fantastique si vous avez récemment acheté une Nintendo Switch Lite. Il est livré avec deux protecteurs d’écran en verre trempé et un étui de protection Comfort Grip pour votre Switch Lite en plus d’un étui de voyage pour la portabilité. Ensuite, il est également livré avec un câble de chargement USB Switch Lite de rechange, des écouteurs, un stylet DuoPen qui agit comme un stylet et un stylo à bille.

De plus, il est disponible en 7 couleurs différentes, il y a donc beaucoup d’options. Il y a aussi beaucoup de stockage de jeu. Vous pouvez stocker 8 jeux dans la mallette de transport, ainsi que des jeux supplémentaires dans un petit contenant de rangement en plastique.

Régulièrement à 49,99 $, vous pouvez actuellement acheter l’ensemble d’accessoires Switch Lite d’Orzly pour 39,99 $.

Étui JETech Switch Lite Grip

L’étui JETech Grip est conçu pour le Switch Lite. Il est construit avec un matériau TPU de qualité supérieure, ce qui signifie essentiellement qu’il ne s’agit pas d’un plastique dur ou d’un caoutchouc souple, il se situe quelque part entre les deux. Le boîtier est transparent afin que vous puissiez toujours afficher la couleur du Switch Lite que vous avez choisi d’obtenir.

Vous pouvez laisser l’étui allumé tout le temps pour protéger votre Switch Lite des rayures quotidiennes et des chutes accidentelles. La poignée ergonomique rend cet étui extrêmement confortable à tenir pendant le jeu.

Actuellement, vous pouvez vous procurer un étui JETech Switch Lite Grip pour 14,99 $.

