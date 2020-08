New Delhi: Les pluies ont frappé dimanche plusieurs zones du Gujarat, entraînant le gonflement des rivières et la mise en alerte de plus de 100 barrages, tandis que la situation des inondations dans le Bihar est restée sombre même si aucune nouvelle zone n’a été touchée par le déluge depuis samedi. La capitale nationale a connu un dimanche frais et nuageux avec la ville enregistrant des traces de précipitations dans quelques zones et la température maximale se stabilisant à 34,2 degrés Celsius, a déclaré le département MeT.

Dans l’Haryana et le Pendjab également, les températures maximales ont oscillé près des limites normales, tandis que des pluies légères à modérées sont tombées dans de nombreuses régions de l’Uttar Pradesh. Le service météorologique a prévu des pluies et des orages dans les trois États au cours des deux prochains jours.

Trois rivières coulent déjà au-dessus de la ligne de danger dans l’Uttar Pradesh, où plus de 1 000 villages de 16 districts ont été touchés par des inondations. Un responsable, cependant, a déclaré que tous les berges de la rivière dans l’État étaient sûrs et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

Des pluies torrentielles ont frappé dimanche plusieurs régions du Gujarat, provoquant l’engorgement et la perturbation de la vie normale. Alors que les rivières ont gonflé et que de nombreux lacs ont survolé, une alerte élevée a été émise pour 108 barrages.

Une alerte a été émise pour 14 barrages tandis qu’un avertissement a été émis pour 17 barrages après qu’ils ont reçu un afflux d’eau important en raison des pluies, ont déclaré des responsables.

Certaines parties des districts de Mehsana, Patan, Surat, Gir Somnath, Sabarkantha, Ahmedabad, Gandhinagar, Aravalli et Surendranagar ont connu de très fortes pluies depuis dimanche matin.

Les zones basses de nombreux districts ont été inondées après que plusieurs barrages et lacs ont commencé à déborder, ont déclaré des responsables, ajoutant que les portes de nombreux barrages avaient été ouvertes.

L’engorgement causé par des pluies intenses a perturbé la vie normale à Mehsana, Patan, Ahmedabad et Gandhinagar. Kadi à Mehsana a reçu 289 mm de pluie dimanche entre 6 h et 16 h tandis que Becharji, dans le même district, a reçu 224 mm de pluie, selon le Centre des opérations d’urgence de l’État (SEOC).

Le département météorologique a prévu des précipitations fortes à extrêmement fortes dans de nombreux districts du nord, sud et centre-est du Gujarat et de la région de Saurashtra-Kutch jusqu’à mardi matin.

« Pas moins de 44 rivières et 41 lacs de l’état débordaient en raison des fortes pluies. Le barrage de Sardar Sarovar est plein à 60,83%, tandis que 68 barrages sont pleins à ras bord », a déclaré le commissaire aux secours, Harshad Patel.

Selon le gouvernement, sur 205 barrages, une alerte haute a été déclenchée pour 108, tandis que 14 ont été mis en alerte. Un avertissement a été émis pour 17 barrages.

L’État a jusqu’à présent reçu 94,57% des précipitations annuelles moyennes. Kutch a reçu les 162% de précipitations les plus élevées de l’État, a déclaré Patel.

Huit autoroutes nationales parmi 138 routes ont été fermées à la circulation et les pêcheurs ont été avisés de ne pas s’aventurer dans la mer d’Arabie sur la côte sud du Gujarat, a déclaré le commissaire aux secours.

Dans le Bihar, plus de 83,62 lakh dans 16 districts sont restés touchés par les inondations, alors qu’aucune nouvelle zone n’a été touchée par la calamité au cours des dernières 24 heures, a déclaré le département de la gestion des catastrophes.

Son bulletin a rapporté les mêmes chiffres qu’il avait fait samedi, disant qu’au total 83,62,451 personnes étaient sous le choc du déluge et 27 personnes sont mortes.

Cependant, le nombre de personnes à qui l’on sert des plats cuisinés est descendu à 1,78 lakh dimanche contre 2,09 lakh la veille. Le nombre de cuisines communautaires a également diminué de 50 depuis samedi, a-t-il précisé.

Le fleuve Ganga a continué de couler au-dessus de la marque de danger à Gandhi Ghat et Hathidah à Patna et Kahalgaon dans le district de Bhagalpur, selon le Département des ressources en eau.

Le niveau d’eau de la rivière connaît une tendance à la hausse à Buxar, Digha, Gandhi Ghat, Hathidah et Kahalgaon alors qu’il est resté stable à Munger et Bhagalpur. Les principaux fleuves qui coulent au-dessus du niveau de danger dans l’état comprennent le Bagmati, le Burhi Gandak, le Ghaghra et le Khiroi.

Dans le Bengale occidental voisin, des pluies fortes à très fortes devraient se produire dans le sud du pays à partir de lundi en raison de la formation possible d’une zone de dépression dans le nord du golfe du Bengale.

Les berges de certaines rivières des zones côtières du district de South 24 Parganas ont été endommagées par de fortes pluies et des raz-de-marée élevés, entraînant l’inondation des champs agricoles.

Le météorologue a déclaré qu’une mousson active dans le Bengale occidental Gangetic, couplée à la basse pression, est susceptible de provoquer des pluies généralisées dans la région.

Le Madhya Pradesh a connu une baisse des précipitations dimanche après quelques jours alors qu’une zone de basse pression provoquant des averses incessantes se déplaçait vers le Rajasthan.

Cependant, selon un responsable du département météorologique, un autre système dépressionnaire se développe sur le golfe du Bengale, ce qui pourrait relancer l’activité pluviométrique dans l’État d’ici la fin de ce mois, très probablement du 27 au 29 août.

La zone dépressionnaire se déplaçant du Madhya Pradhesh, de fortes pluies ont été enregistrées dans certaines parties du Rajasthan au cours des dernières 24 heures. Trente-six cm de pluie ont été enregistrés à Bhungda de Banswara, 30 cm à Ghatol, 27 cm à Pipalkunt de Pratapgarh et 26 cm à Jagpura de Banswara.

Les averses dans le Madhya Pradesh ont provoqué une élévation des niveaux d’eau dans les rivières Parvati et Kalisindh dans les districts de Baran et Jhalawar au Rajasthan. De fortes pluies ont également perturbé la connectivité routière entre les deux États.

Au milieu de l’afflux massif d’eau dans les rivières, les administrations des districts de Jhalawar, Baran et Kota ont été mises en alerte pour faire face à toute éventualité.