Si nous n’étions pas au milieu d’une pandémie qui frappe le monde entier et qui a pratiquement paralysé le tennis, nous serions au milieu de la Coupe Rogers, un tournoi Masters 1000 pour les hommes et WTA Premier 5 pour les femmes, l’un des événements préférés de nombreux joueurs de tennis du circuit. Et est-ce que c’est au Canada que les joueurs commencent à affûter leurs armes pour l’US Open. Analysons les noms des joueurs avec le plus de titres dans la modalité masculine et féminine.

Personne dans l’histoire de ce sport n’a réussi à ajouter autant de titres au Canadian Masters qu’Ivan Lendl. Il est frappant qu’avec l’arrivée des trois grands du tennis, un tournoi aussi caractéristique que la Coupe Rogers ne soit pas dominé par l’un de ses membres, et c’est que Lendl a réussi à régner dans ce tournoi dans les années 80, montrant chaque imbattable. dans ce tournoi en remportant six fois et en étant deuxième sur trois autres. Ce que le joueur de tennis tchèque a réalisé sur un court dur dans ce tournoi n’est pas évalué dans sa juste mesure, car régner une compétition de ces caractéristiques pendant tant d’années est tout simplement compliqué.

Contrairement à ce qui se passe dans d’autres Masters 1000, en particulier sur les courts en terre battue où la différence entre le premier et le reste est presque abyssale, ici les distances sont plus petites. Avec un titre inférieur à Lendl apparaît la figure de l’espagnol Raphael Nadal, qu’avec cinq blessures, il espère pouvoir à une occasion égaler Lendl. Ses triomphes en 2005, 2008, 2013, 2018 et 2019 lui ont valu de loin le label de l’un des meilleurs joueurs sur ces courts. Pas si loin des deux mensonges Novak Djokovic qu’au Canada, il a toujours obtenu d’excellents résultats et a réussi à triompher quatre fois. Un pas en dessous de Nole, nous trouvons les noms d’Andy Murray et d’André Agassi avec trois.

En plus de ces noms, les plus grands gagnants des Masters canadiens comprennent des noms illustres de l’histoire du tennis masculin comme Guillermo Vilas, John McEnroe et Roger Federer. Ce dernier est sans aucun doute l’un des noms propres de ce tournoi, puisqu’en plus de gagner deux fois, il a été le joueur qui a perdu le plus de finales dans ce tournoi avec quatre, la dernière étant en 2017 contre l’Allemand Alexander Zverev.

Voici la liste des plus grands gagnants de l’histoire du Canadian Masters chez les hommes:

Ivan Lendl: 6

Rafael Nadal: 5

Novak Djokovic: 4

André Agassi: 3

Andy Murray: 3

Roger Federer: 2

John McEnroe: 2

Guillermo Vilas: 2

Quant au tennis féminin, parmi les légendes du tournoi canadien, il y a deux noms propres: Chris Evert et Monica Seles avec quatre titres. Si dans la catégorie féminine on n’a que le nom d’Ivan Lendl au sommet, ici ce trône est partagé entre deux des meilleurs joueurs américains de leur histoire. Evert a réalisé de nombreux records au cours de sa carrière sportive et être l’une des joueuses avec le plus de titres dans ce tournoi est une information de plus. Un cran en dessous se trouvent deux autres joueurs américains: Serena Williams et Martina Navratilova qu’avec trois titres, ils savent aussi ce que c’est que de gagner en territoire canadien.

Contrairement au tournoi masculin, dans le record féminin, nous constatons une plus grande répartition des titres et parmi les champions les plus titrés, des noms tels que Arantxa Sánchez Vicario, Simona Halep, Steffi Graf, Martina Hingis, Amelie Mauresmo ou Justine Henin, beaucoup de grands noms de l’histoire du tennis et cela prouve une fois de plus que ce tournoi a toujours mis en scène les grands visages du sport de la raquette.

Voici la liste des plus grands gagnants de l’histoire des Maîtres canadiens dans la catégorie féminine:

Chris Evert: 4

Monica Seles: 4

Martina Navratilova: 3

Serena Williams: 3

Arantxa Sánchez Vicario: 2

Monica Hingis: 2

Steffi Graf: 2

Amélie Mauresmo: 2

Justine Hénin: 2

Simona Halep: 2