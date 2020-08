La sortie très attendue de Tenet a été l’un des sujets de discussion les plus chauds pour les cinéphiles ces derniers mois. De la persistance de Christopher Nolan à sortir son dernier film sur grand écran et des conséquences négatives que cela entraînera à toutes les informations qui ont été publiées sur sa réalisation, on espère que la sortie du film sera la bienvenue dans les films. cinémas après une longue absence.

Ainsi, à quelques semaines de la première officielle, les premières réactions et critiques de Tenet commencent déjà à être publiées, qui semblent assez mitigées de celles qui l’ont catalogué comme le film idéal pour marquer le retour pour profiter d’une première en grand écran même ceux qui le considèrent comme un film ambitieux mais décevant.

Les réactions positives incluent Total Film, Digital Spy et The Telegraph, qui parmi leurs critiques l’a décrit comme un tour sur des montagnes russes qui peut être décrit comme impressionnant, excitant et frustrant en termes positifs, le classant comme le film idéal pour ceux qui recherchent une bonne excuse pour revenir occuper un siège et voir un sortie en salles.

« C’est un film qui amènera beaucoup de gens à lever la main dans la tromperie, et j’espère que beaucoup d’autres secoueront la leur avec étonnement et plaisir. » – Robbie Collin, le télégraphe

Mais tous les critiques ayant des positions positives envers le film n’avaient que de bonnes choses à dire, à savoir le cas de Digital Spy et Slash Film qui applaudissent les réalisations de Nolan avec Tenet, mais ne le classent pas parmi leurs meilleures œuvres.

« À son meilleur, c’est un voyage qui réussit à être viscéralement excitant et, en même temps, émotionnellement et intellectuellement engageant, le tout d’une manière vraiment cinématographique. » Jason Gorber, Slash Film

Variety et The Wrap ont mis en évidence plus de défauts que de qualités, le classant comme un film qui tente d’être complexe mais qui échoue lamentablement, il essaie donc de compenser ces câbles lâches avec de superbes graphismes et scènes d’action.

« L’intrigue est déroutante plutôt que complexe, avec moins à dire sur l’écoulement du temps que d’autres de ses films comme Interstellar ou Memento. » Nocholas Barber, The Wrap

Parmi ceux qui le rejettent complètement, il y a les critiques d’IndieWire et de The Guardian, qui lui attribuent des notes extrêmement faibles et le soulignent comme un film extrêmement décevant.

«Le monde est plus que prêt pour un blockbuster fabuleux, en particulier celui qui a des masques et parle de remonter le temps pour éviter une catastrophe. C’est vraiment dommage que Tenet ne le soit pas. Catherine Shoard, le gardien

Tenet sortira en salles au Mexique le 11 septembre 2020.

Avis sur Christopher Nolan Tenet

