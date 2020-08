Les premiers indicateurs de l’activité économique en juillet, comme les ventes d’automobiles et la consommation d’électricité, ont montré une amélioration par rapport à juin, même si la production des usines s’est contractée plus fortement en juillet par rapport au mois précédent, selon Nomura.

La hausse de juillet reflétait la normalisation post-verrouillage et la demande refoulée, largement tirée par une reprise de la demande rurale, cependant, la hausse continue des cas quotidiens posait un risque croissant de diminution des améliorations séquentielles, a-t-il déclaré dans un rapport publié lundi.

«Les premières données économiques de juillet, telles que les ventes d’automobiles et la consommation d’électricité, ont continué d’afficher une reprise plus forte que ce que suggérerait un aplatissement de la courbe de mobilité, bien que le PMI manufacturier de juillet ait chuté en Inde (à 46,0 contre 47,2 en juin), même s’il a repris. dans la majorité des autres économies asiatiques », a déclaré Nomura.

«Alors que les cas quotidiens continuent de s’accroître à la fois au niveau national et dans des États traditionnellement plus sûrs (dans le sud et l’est), le gel du NIBRI (Nomura India Business Resumption Index) indique un risque croissant que l’amélioration séquentielle de l’activité diminue,» il a ajouté.

Ces préoccupations revêtent de l’importance car non seulement le pays a enregistré lundi le plus grand nombre de cas quotidiens au monde avec 52 972 nouveaux cas, mais l’infection se propage de plus en plus dans les zones rurales, ce qui est censé mener la reprise.

Le NIBRI, qui est un suivi hebdomadaire du rythme auquel l’activité économique se normalise, est resté globalement inchangé à 70,4 pour la semaine se terminant le 2 août. La semaine précédente se terminant le 26 juillet a également montré un résultat similaire de 70,3 sur la semaine se terminant le 19 juillet à 70 .

Bien que ce gel de la croissance du NIBRI ait constitué la base des préoccupations de Nomura, il était de 2,7 points de pourcentage (pp) plus élevé que les niveaux de juin, selon le rapport. Cependant, cela restait 30pp en dessous des niveaux d’activité normaux, a-t-il ajouté.

Le rapport a également noté que la consommation d’énergie a montré une contraction hebdomadaire de 2% là où elle avait augmenté de 3,5% au cours de la semaine précédente.