En résumé: Kimi Raikkonen dit que c’est plus que le bloc moteur Ferrari qui retient Alfa Romeo pour le moment.

Raikkonen a déclaré que l’équilibre de sa voiture ne se sentait pas mal, mais qu’elle n’avait pas les performances attendues:

Évidemment, nous sommes trop lents. Où avons-nous tort? Je suppose que quand nous avons conçu la voiture.

Nous espérions que nous étions, comme là où nous avons commencé l’année dernière, nous étions évidemment beaucoup mieux si vous comparez à toutes les autres équipes. Cette année, nous ne sommes certainement pas là où nous espérions être là où nous nous attendions. Il y a donc eu un problème.

Nous devons améliorer les appuis pour avoir des appuis efficaces. Le moteur est le plus dur, mais c’est ce qu’il est. Même si nous avions la meilleure voiture, le meilleur châssis, nous devrions être là-haut, mais évidemment nous ne le sommes pas, nous devons donc nous améliorer de ce côté. De toute évidence, la partie difficile est toujours que ce n’est pas une solution facile. Ce n’est pas la solution la plus rapide. Ça prend du temps. Mais j’espère que, étape par étape, nous pourrons commencer à changer les choses et à arriver là où nous voulons être.

Nous avons besoin de plus d’aéro, d’aéro efficace et d’aller plus vite à chaque virage. L’équilibre peut être assez bon, mais le temps au tour n’est pas là. Il est donc assez facile, de cette manière, de dire ce dont nous avons besoin. Mais la partie la plus difficile de toute la F1 est probablement l’aérodyamique. Ce n’est donc pas une solution facile.