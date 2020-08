Des smartphones moins dangereux

Motorola Moto G7 – 0,45 W / kg

Wiko View 2 – 0,43 W / kg

Téléphone Razer – 0,42 W / kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W / kg

LG V30 – 0,375 W / kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W / kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W / kg

Samsung Galaxy J4 + – 0,32 W / kg

ZTE Blade V9 – 0,32 W / kg

LG V40 ThinQ – 0,318 W / kg

Samsung Galaxy J6 + – 0,31 W / kg

Lame ZTE A610 – 0,31 W / kg

Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W / kg

Motorola Moto Z – 0,30 W / kg

Samsung Galaxy S9 + – 0,29 W / kg

Wiko View 2 Go – 0,287 W / kg

Essentiel PH-1 – 0,28 W / kg

LG Q6 / Q6 + – 0,28 W / kg

HTC U11 Life – 0,28 W / kg

Samsung Galaxy S8 + – 0,26 W / kg

Bord Samsung Galaxy S7 – 0,26 W / kg

Samsung Galaxy A8 – 0,24 W / kg

LG G7 – 0,24 W / kg

LG G6 – 0,235 W / kg

Nokia 6 – 0,207 W / kg

Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w / kg

ZTE Axon Elite – 0,17 W / kg

Smartphones modérément dangereux

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W / kg

Huawei Mate 20 à 0,99 W / kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W / kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W / kg

Xiaomi Mi A2 – 0,963 W / kg

Huawei P10 – 0,96 W / kg

Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W / kg

Google Pixel 2 – 0,93 W / kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W / kg

Huawei P10 Lite – 0,89 W / kg

Sony Xperia XZ – 0,870 W / kg

IPhone X d’Apple – 0,87 W / kg

Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W / kg

Huawei P Smart 2019 – 0,83 W / kg

Huawei P20 – 0,76 W / kg

Huawei P20 Lite – 0,75 W / kg

Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W / kg

LG G5 – 0,737 W / kg

Huawei P20 Pro – 0,73 W / kg

Apple iPhone SE – 0,720 W / kg

Sony Xperia X – 0,720 W / kg

Nokia 8 – 0,711 W / kg

HTC U11 + – 0,63 W / kg

Honor 10 Lite – 0,6 W / kg

Redmi Note 7 – 0,591 W / kg

ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W / kg

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W / kg

Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W / kg

Pocophone F1 – 0,537 W / kg

Samsung Galaxy S10 +– 0,516 W / kg

Nokia 8.1 – 0,514 W / kg

Razer Phone 2 – 0,508 W / kg

Smartphones très dangereux

Xiaomi Black Shark 2 – 1,92 W / Kg

Sony Xperia XA2 Plus – 1,9 W / Kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W / kg

OnePlus 5T – 1,68 W / kg

Huawei Mate 9 – 1,64 W / kg

Sony Xperia double type 1,62 W / Kg

Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W / kg

OnePlus 6T – 1,55 W / kg

HTC U12 Life – 1,48 W / kg

Honor 8 – 1,5 W / kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W / kg

Motorola Moto Z2 Play – 1 455 W / kg

Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W / kg

Huawei GX8 – 1,44 W / kg

Huawei P9 – 1,43 W / kg

Huawei Nova Plus – 1,41 W / kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W / kg

OnePlus 5 – 1,39 W / kg

Xiaomi Mi9– 1 389 W / kg

Apple iPhone 7 – 1,38 W / kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W / kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W / kg

HTC Desire 12/12 + – 1,34 W / kg

Google Pixel 3 – 1,33 W / kg

OnePlus 6 – 1,33 W / kg

Apple iPhone 8 – 1,32 W / kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W / kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W / kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W / kg

Honor 9 – 1,26 W / kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W / kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W / kg

Honor 5C – 1,14 W / kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W / kg