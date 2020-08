L’escorte Fred VanVleet Il a revendiqué lundi son statut de joueur clé des Raptors de Toronto en contribuant 36 points, son meilleur record personnel et professionnel, qui a garanti aux champions de la NBA une victoire de 107-103 sur le Miami Heat.

VanVleet Il a marqué sept points à 3 points sur 12 tentatives qui ont rendu possible la deuxième victoire consécutive des Raptors lors de la reprise de la saison régulière 2019-2020.

Il était également très bien de la ligne personnelle à 13-13, lui permettant de battre sa marque précédente de 34 points dans le match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans en décembre.

La puissance camerounaise en avant Pascal Siakam il a atteint 22 points et la base Kyle Lowry Il a marqué 14 autres, en plus de capturer huit rebonds et de distribuer cinq passes décisives.

La puissance espagnole congolaise en avant Serge Ibaka Il est devenu le sixième joueur et également un facteur gagnant pour les Raptors en contribuant 15 points et six rebonds dans les 26 minutes qu’il a jouées.

Ibaka Il a marqué 7 des 12 buts sur le terrain, dont un triple de quatre tentatives, et n’est pas allé à la ligne du personnel.

Le centre espagnol Marc Gasol, qui a continué à commencer, a à peine joué 22 minutes, mais il a fait un excellent travail dans la peinture en obtenant six points et en capturant également six rebonds, dont cinq défensifs.

Le joueur de Sant Boi a marqué 1 des 2 buts sur le terrain qui étaient tous des triples tentatives, et a frappé 3 des 4 de la ligne personnelle.

Le milieu des frères Essence il a également donné une passe et récupéré une balle.

Base slovène Goran Dragic, qui est sorti de la réserve, a atteint 25 points et a été le leader du Heat qui avait également le soutien de cinq autres joueurs qui ont terminé avec des chiffres à deux chiffres.

Le centre canadien Kyle Olynyk, qui est sorti du banc, a marqué 17 points supplémentaires et a eu quatre rebonds en tant que deuxième meilleur buteur du Heat.

Pendant que l’escorte Jimmy Butler et la réserve avant Jae Crowder Ils ont marqué 16 points chacun, ce qui n’a pas non plus empêché la défaite du Heat.

L’équipe de Miami a battu Toronto deux fois cette saison, mais les Raptors ont évité le balayage derrière l’inspiration de VanVleet, qui a battu le score avec plusieurs triples et leurs coups sûrs de la ligne personnelle à partir de la troisième période.

Les Raptors menaient 17 au milieu du troisième quart avant que le Heat ne prenne la tête avec un triple Dragic au début de la dernière période.

Mais il y a eu l’inspiration pour marquer et la puissance physique d’Ibaka en marquant deux paniers de compagnons consécutifs qui feraient la différence dans le développement du match et dans le score final.