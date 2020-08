2020-08-22 18:00:06

La réunion des « amis » ne se fera pas sans un public de studio en direct, selon la co-créatrice de l’émission originale, Marta Kauffman.

La réunion des «amis» ne se fera pas sans un public de studio en direct.

Les six membres de la distribution – David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry et Lisa Kudrow – devraient participer à la spéciale unique pour HBO Max, et bien qu’il ait été récemment affirmé que le tournage devait avoir lieu. ce mois-ci, la co-créatrice de l’émission Marta Kauffman a mis ces affirmations en doute.

L’émission spéciale devait initialement être filmée en mai, mais a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, et bien qu’ils soient maintenant autorisés à revenir sur le plateau, le public en direct n’est pas autorisé et Marta ne pense pas que la spéciale devrait être filmée sans un. .

S’adressant à « Entertainment Tonight », elle a déclaré: « Nous voulons tous que cela se produise. Nous devons simplement attendre que ce soit sûr. C’est une émission qui n’est pas scénarisée, mais c’est ainsi que la série fonctionne – nous allons besoin d’un public en direct. Même si nous éloignons socialement ce public en direct, c’est vraiment une grande partie de ce que sont les amis … Nous ne pouvons pas le faire sans eux. Tout le monde est prêt et nous attendons juste le moment où cela se sent connecté pour attirer un public en direct. »

La nouvelle survient après que Marta ait précédemment exprimé son espoir que la spéciale filmerait en août.

Elle a déclaré: « Nous espérons pouvoir tourner en août, si tout va bien et qu’il n’y a pas de deuxième vague au début et que le studio est ouvert. Si tout est en place et que nous comprenons tous les protocoles et que nous pouvons encore faire un bon show, nous allons le tourner quelque temps, de la mi-août à la fin août. »

Lorsque les acteurs entreront en studio pour filmer la spéciale – ce qui les verra revenir sur le plateau d’origine pour se remémorer leur passage dans la série – on pense qu’ils devront passer un test de coronavirus et se « mettre en quarantaine » pour s’assurer ils ne sont pas porteurs du virus.

Une source a précédemment déclaré: «Tout le monde espère vraiment que la production et le tournage pourront reprendre le mois prochain.

« C’est à toute vapeur en ce moment, mais il va y avoir des directives très strictes et cela n’inclut aucun public en direct. C’est un coup dur parce que les patrons étaient désespérés de créer une atmosphère authentique.

« Tous les acteurs seront testés pour Covid-19, et invités à se mettre en quarantaine de manière isolée après avoir passé les tests. »

Mots clés: David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow

Retour au flux