New Delhi: les revenus des exploitants de centres commerciaux devraient diviser par deux cet exercice en raison des verrouillages liés à la pandémie de Covid-19, indique une analyse par CRISIL des 10 principaux centres commerciaux qu’il évalue.

Ces centres commerciaux ont une dette nominale totale de Rs 4 200 crore et couvrent 7,5 millions de pieds carrés (msf), avec une présence pan-indienne. Ceux-ci ont des sponsors solides et un ratio de couverture du service de la dette (DSCR) élevé de 1,5 fois en moyenne.

«Nous prévoyons une dispense de bail de 50 à 100% pour la période de verrouillage, suivie d’une concession de 30 à 50% dans les locations au cours du trimestre en cours et le prochain, qui diminuera à 0-20% au cours du trimestre jusqu’en mars. On peut s’attendre à une augmentation progressive des revenus à partir du trimestre en cours, bien que pour l’ensemble de l’exercice, une perte de revenus de 45 à 50% semble être en ordre », a déclaré Sachin Gupta, directeur principal de Crisil Ratings.

Une grande partie de l’impact sur les revenus des centres commerciaux est due au fait que les multiplexes, les aires de restauration, les restaurants et les zones de jeux n’ont pas encore ouvert dans de nombreux endroits conformément aux ordres du gouvernement. Ces entreprises, qui contribuent à hauteur de 22% au chiffre d’affaires total, ont supporté le plus gros de l’impact sur les opérations en raison de la distanciation sociale et devraient également prendre le plus de temps à se redresser.

Pour les autres catégories, telles que l’habillement, les cosmétiques, l’électronique et les librairies, qui contribuent à 75% des revenus des centres commerciaux, la consommation reste faible à 30-35% des chiffres des années précédentes au cours du premier mois d’activité après la réouverture.

Avec des revenus amoindris et une reprise qui devrait être lente, ces entreprises ont commencé à renégocier leurs contrats avec les propriétaires de centres commerciaux – pour des renonciations aux paiements de location ou des remises pendant la période de verrouillage et à moyen terme – impactant ainsi les revenus des centres commerciaux.

«La perte deviendrait plus grande si les verrouillages étaient prolongés ou réimposés», a ajouté Gupta.

Les centres commerciaux sont également confrontés au risque de cannibalisation des revenus par les plateformes en ligne. De plus en plus, à mesure que les clients s’habituent aux dépenses en ligne pendant le verrouillage, il y a un risque que certains ne reviennent pas dans les centres commerciaux en raison d’un changement de comportement.

Cela pourrait entraîner une augmentation des taux de vacance et une pression sur les locations. CRISIL s’attend à ce que les postes vacants atteignent plus de 10% au cours des 12 à 18 prochains mois, contre 4% en mars 2020.

Les propriétaires de centres commerciaux peuvent avoir besoin de faire de profondes concessions pour conserver leur profil de locataire intact et peuvent même avoir besoin de passer à un modèle de partage des revenus à 100%. Le flux de revenus actuel comprend un loyer minimum garanti ainsi qu’une partie de la part des revenus.

La part des revenus a contribué pour 14% aux revenus de l’exercice 2020, tandis que l’essentiel provenait des loyers minimums garantis.

Malgré la forte baisse prévue des revenus et son impact sur la rentabilité, CRISIL estime que son portefeuille de centres commerciaux notés serait en mesure de résister à ce stress à court terme en raison de la disponibilité de liquidités à trois mois (sous la forme d’un compte de réserve pour le service de la dette). pour la plupart des actifs et la capacité des sponsors à apporter des liquidités pour atténuer les asymétries de trésorerie à court terme.

En outre, le moratoire sur la RBI a également allégé la pression sur les flux de trésorerie pour le service de la dette au cours de cet exercice. Le retour des revenus à au moins 80% des niveaux d’avant la pandémie d’ici le prochain exercice serait un élément clé à surveiller.

«Un glissement en dessous du niveau de 80% conduirait à une détérioration du DSCR de ces actifs en dessous de 1 fois. Les actifs peuvent nécessiter une injection de fonds propres ou un allongement de la maturité de la dette pour ramener les DSCR dans une fourchette confortable de plus de 1,2 fois », a déclaré Sushmita Majumdar, directrice de Crisil Ratings,