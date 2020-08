Les 76ers de Philadelphie traversent une période difficile. Ils sont au milieu d’une reprise de la NBA à Orlando avec les séries éliminatoires qui devraient officiellement commencer dans un peu plus d’une semaine et ils devront le faire sans l’un des meilleurs du jeu à Ben Simmons, qui est probablement terminé pour la saison.

Cela déplace maintenant beaucoup d’attention vers les autres Sixers. Évidemment, Joel Embiid assumera beaucoup plus de responsabilités sur ses épaules, mais qu’en est-il d’un gars comme Tobias Harris? Il a reçu un contrat de 180 millions de dollars à l’intersaison 2019 et il y a de nouvelles attentes pour lui.

«Je dirais une occasion prolongée», a déclaré l’entraîneur Brett Brown avant le match vendredi. «Je sens juste qu’il va avoir plus d’opportunités à faire en l’absence de Ben. Je pense qu’en général, avec le groupe, j’ai le sentiment que c’est une opportunité de galvaniser l’équipe. Pour ne pas avoir un All-Star et regarder l’équipe réagir, j’ai une grande confiance en. En ce qui concerne Tobias, je le vois comme une opportunité car il aura davantage un taux d’utilisation et plus d’occasions de marquer le ballon. «

Harris a récolté 23 points et 13 rebonds lors de la victoire de vendredi contre l’Orlando Magic. Il a donc eu sa chance et il a couru avec. Il a tiré 4-en-6 depuis le sol dans la seconde moitié de la victoire et il a fait un travail relativement bon en tant que leader pour cette équipe.

Ensuite, il faut regarder les autres Sixers. Alec Burks a été formidable sur le banc vendredi, Matisse Thybulle et Josh Richardson ont joué une défense stellaire contre l’attaquant de Magic Terrence Ross, l’un de leurs meilleurs buteurs, et Al Horford est revenu dans l’alignement et a récolté 21 points et neuf rebonds.

« Je pense qu’il y a d’autres joueurs, regardez ce que Alec Burks a fait, regardez la défense de Matisse pourchassant Terrence Ross et J-Rich pourchassant Terrence Ross, je ne pense pas qu’il ait marqué », a déclaré Brown. «Regardez Tobias écraser les planches offensives avec Al Horford, en tant qu’équipe, nous nous sommes retrouvés avec 15 rebonds offensifs, donc vous pouvez aller à un tas d’endroits, mais j’ai l’impression qu’il y a un point d’éclair où vous réalisez sans Ben Simmons, il y en a des choses à faire et commençons simplement par l’intensité.

Les Sixers savent qu’ils ne peuvent pas remplacer exactement un gars comme Simmons. Il fait trop de choses pour eux à un tel niveau d’élite, mais ils ont des gars qui sont capables d’intensifier et au moins de remplir le rôle.

«C’est difficile de remplacer Ben», a déclaré Horford. «Il fait beaucoup de notre groupe. La façon dont nous voyons les choses, c’est que nous devons tous nous engager un peu plus et que cela va donner aux gars sur le banc et aux autres la possibilité d’entrer et d’avoir un impact. Nous ne savons vraiment pas. Nous espérons simplement qu’il pourra être en bonne santé et être en bonne santé rapidement. «

La saison 2019-20 de Simmons semble être terminée, mais c’est maintenant l’occasion pour les Sixers de voir de quoi ils sont faits. Ils pourront voir de plus près le couple Embiid et Horford et en savoir plus sur le reste de la liste.

Leur prochaine leçon aura lieu dimanche quand ils affronteront une équipe désespérée des Portland Trail Blazers à l’intérieur de la bulle.