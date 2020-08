L’ONS a déclaré qu’une division distincte émergeait entre les détaillants en alimentation et en ligne, qui ont dépassé les chiffres de vente de février, et les entreprises non alimentaires, qui ne l’ont pas fait. // L’ONS affirme que le volume total des ventes au détail en juillet a augmenté de 3,6% par rapport à juin // C’est 3% au-dessus des niveaux d’avant la pandémie // Cependant, la mode et les ventes des ménages se débattaient

Les acheteurs sont retournés dans les grandes rues en nombre croissant le mois dernier, mais les affaires dans les magasins de vêtements et d’articles ménagers restent en deçà des niveaux d’avant la pandémie, selon les chiffres officiels.

L’ONS a déclaré que les volumes totaux des ventes au détail en juillet ont augmenté de 3,6% par rapport à juin et sont maintenant de 3% au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Cependant, il a déclaré qu’il y avait une division distincte émergeant entre les détaillants en alimentation et en ligne, qui ont dépassé les chiffres de vente de février, et les entreprises non alimentaires, qui ne l’ont pas fait.

LIRE LA SUITE: Les ventes au détail ont augmenté au premier mois complet depuis l’assouplissement des mesures de verrouillage

«Les ventes au détail ont maintenant regagné tout le terrain perdu au plus fort des restrictions sur les coronavirus alors que davantage de magasins ouverts au commerce et que les ventes en ligne restent à des niveaux historiquement élevés.» Le statisticien national adjoint de l’ONS pour les statistiques économiques, a déclaré Jonathan Athow.

«Bien que toujours inférieures à leurs niveaux d’avant la pandémie, les ventes de carburant et de vêtements ont continué de se redresser.

«Pendant ce temps, les ventes de produits alimentaires ont reculé par rapport à leurs récents pics alors que les gens ont commencé à s’aventurer dans les pubs et les restaurants.»

En juillet, le volume des ventes des magasins d’alimentation a diminué de 3,1% par rapport à juin.

Les ventes en ligne ont également chuté par rapport aux sommets de juin – 2,1% en arrière – bien que les deux mesures restent au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Le commerce de détail contribue à environ 5,4% du PIB, utilisé pour mesurer la croissance d’un pays, et est l’un des plus grands employeurs du secteur privé au Royaume-Uni.

La pandémie a entraîné plus de 40 000 suppressions d’emplois déjà annoncées dans le secteur, les chefs d’entreprise ayant déclaré que le secteur traversait un changement structurel plutôt que cyclique.

En juillet, les ventes de mode étaient de 25,7 pour cent inférieures à celles de février – mettant en lumière la décision de Marks & Spencer de supprimer environ 7 000 emplois, principalement dans sa division non alimentaire, plus tôt cette semaine.

Les magasins d’articles ménagers et de bricolage ont connu une forte reprise en comparaison et se situaient à 6% au-dessus des niveaux de février en juillet, les magasins faisant état d’une augmentation du nombre de personnes réalisant des projets de maison.

Cependant, les volumes totaux de ventes des magasins non alimentaires étaient de 6,6% inférieurs à leurs niveaux d’avant la pandémie, le secteur du bricolage étant incapable de compenser les magasins de mode, a déclaré l’ONS.

Les ventes du secteur des grands magasins ont diminué de 5,1% en juillet par rapport à février, a-t-il ajouté, à un moment où Debenhams était sous administration, John Lewis a confirmé qu’il fermerait des magasins et House of Fraser pourrait souffrir sans intervention du gouvernement, selon ses propriétaires. .

La directrice générale de BRC, Helen Dickinson, a déclaré que les derniers chiffres de l’indice ONS des ventes au détail masquaient une crise en cours dans certaines parties du secteur de la vente au détail.

«Alors que la nourriture et Internet ont connu une croissance, l’agitation des acheteurs et des travailleurs n’est pas encore revenue dans les grandes villes et les centres-villes, ce qui continue d’avoir un impact significatif sur les ventes dans ces endroits», a-t-elle déclaré.

«Les ventes de produits non alimentaires en magasin ont baissé de plus de 1,6 milliard de livres sterling par semaine pendant le verrouillage et l’augmentation de juillet signalée par l’ONS ne compense pas ce terrain perdu.

«La survie de nombreuses entreprises de vente au détail est en jeu. Certains détaillants n’ont pas été en mesure de payer leur loyer pendant la période où ils ont dû fermer pour notre bénéfice national et le nombre de suppressions d’emplois et de fermetures de magasins augmente.

«À moins qu’une autre solution viable ne soit trouvée, le gouvernement devrait prolonger le moratoire sur le recouvrement agressif de la dette des propriétaires fonciers au-delà de septembre.»

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette