Malibu Rescue revient en 2020 pour The Next Wave, mais que savons-nous de l’actrice de Dylan, Jackie R. Jacobson?

Netflix est peut-être mieux connu dans le monde pour ses séries dramatiques télévisées à gros budget telles que Stranger Things et The Umbrella Academy, mais ces dernières années, nous avons vu du contenu beaucoup plus diversifié apparaître sur le service de streaming.

Des docu-séries et télé-réalité aux films primés aux Oscars et même à la télévision pour enfants, il y a toujours de nouvelles choses à regarder.

Malibu Rescue tombe à peu près dans la dernière de ces catégories, car la série ensoleillée permet une visualisation agréable et légère.

La série Netflix a commencé sa vie en tant que long métrage en 2019 avant qu’une série télévisée ne lui emboîte le pas et maintenant, en août 2020, un deuxième film, The Next Wave, est arrivé.

En vedette dans Malibu Rescue: The Next Wave, est Jackie R. Jacobson, qui endosse le rôle de Dylan, mais que savons-nous de cette actrice prometteuse?

Malibu Rescue: la prochaine vague sur Netflix

Malibu Rescue: The Next Wave est arrivé sur Netflix le 4 août 2020.

Le film est le dernier épisode de la franchise Malibu Rescue, qui comprend le film et la série télévisée originaux de 2019.

La prochaine vague continue l’histoire de l’équipe de sauvetage junior de Malibu alors que les championnats internationaux de sauvetage junior arrivent en ville, ce qui signifie que les yeux du monde entier seront sur la plage de Malibu.

Incroyablement, Team USA est victime d’une intoxication alimentaire, ce qui signifie que les Flounders sont chargés de s’attaquer au monde.

Netflix

Présentation de Jackie R. Jacobson comme Dylan

Jackie R. Jacobson prend le rôle de Dylan dans Malibu Rescue a été une présence constante dans l’équipe depuis le film original.

Né le 4 février 2002, Jacobson, 18 ans, agit professionnellement depuis 2011, selon IMDb.

La jeune fille de 18 ans est la plus jeune de trois enfants, elle a deux frères aînés et, à part le théâtre, elle a une passion brûlante pour la pâtisserie.

Comme de nombreux acteurs de l’industrie moderne, Jackie est très active sur les médias sociaux, notamment Instagram, où elle compte un peu moins de 100000 fans au moment de la rédaction.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Jackie R. Jacobson: films et télévision

Comme mentionné, le premier rôle à l’écran de Jackie R. Jacobson est venu en 2011, cela est venu quand elle est apparue en tant que extra dans le court métrage Bully Avengers.

Depuis lors, Jacobson est apparue dans un total de 17 productions, avec ses rôles les plus importants à venir dans A Horse Story, Six Gun Savior et la série télévisée The Night Shift.

Avec un si grand nombre de rôles à son actif à un stade aussi précoce de sa carrière, et avec un rôle de premier plan sur Netflix pour démarrer, nous sommes sûrs qu’il ne faudra pas longtemps avant que Jackie R. Jacobson de Malibu Rescue ne revienne sur notre écrans une fois de plus.

D’ici là, Malibu Resuce: The Next Wave est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 4 août 2020.