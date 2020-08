Mis à jour le 22/08/2020 à 10:41

Nous présentons tous les détails concernant le liaison u subvention du gouvernement du Pérou. Cinq mois après le début de l’état d’urgence, le pays continue de se battre contre le nouveau coronavirus (COVID-19). En ce sens, le président Martín Vizcarra a annoncé la création d’un deuxième Bon universel de 760 semelles, qui n’est pas la même que la deuxième tranche de la subvention économique, mais est une nouvelle pour des millions de personnes à Lima, Callao et les régions. Nous vous présentons les détails du bon que nous avons pour vous.

De son côté, le président du Conseil des ministres, Walter Martos, a évoqué qui seront les bénéficiaires de cette nouvelle Bonus familial universel de 760 semelles. Pour cette raison, nous vous fournirons ci-dessous toutes les informations nécessaires sur ce revenu économique destiné aux familles touchées par la pandémie.

Qui en seront les bénéficiaires?

Martos a déclaré que ce nouveau Bond universel Il inclut le commerce informel et au total plus de 8 millions de ménages bénéficieront de cette nouvelle subvention monétaire.

« Dans cette deuxième tranche de Bond universel Il atteindra 8 millions et demi de familles, tout ce qui est du commerce informel est inclus. Nous espérons que la livraison sera beaucoup plus rapide avec les banques privées et publiques. De plus, nous espérons que la portée sera beaucoup plus grande », a déclaré le premier ministre.

La banque cellulaire est une méthode de paiement virtuelle utilisée pour éviter les foules dans les agences bancaires. #BonoFamiliarUniversal pic.twitter.com/FrFEzEfFb7 – MIDIS (@MidisPeru) 19 août 2020

Comment les nouveaux bénéficiaires seront-ils choisis?

Selon Walter Martos, le Ministère du développement et de l’inclusion sociale en coordination avec le ministère du Travail ont développé une base de données mise à jour, car le dernier Bond universel Il a été donné à des personnes qui avaient déjà vaincu la pauvreté ces dernières années.

«Au départ, il y avait un registre destiné aux pauvres et aux très pauvres qui n’était pas mis à jour, et en utilisant ce registre, les personnes qui avaient déjà quitté la pauvreté et qui n’étaient plus pauvres recevaient une prime. Maintenant, il existe une base de données beaucoup plus mise à jour où ils croisent les informations du MIDIS et Reniec« , Il expliqua.

Comment puis-je savoir que je suis bénéficiaire du deuxième registre du bon?

Le gouvernement péruvien a activé une plateforme en ligne permettant à tout citoyen de faire sa demande. Suivez simplement ces étapes.

Entrez sur le site officiel du Bond universel ou cliquez sur ici. Entrez votre numéro d’identification et la date à laquelle il a été émis. Cliquez sur « Je ne suis pas un robot. » Cliquez sur continuer.Universal Family Bonus 760 soles: vérifiez en ligne si vous êtes bénéficiaire avec votre pièce d’identité. (PHOTO: Andina)

Est-ce le même que le deuxième modèle du lien universel?

La réponse est non. Cette nouvelle Bon universel de 760 semelles c’est une deuxième tranche de celle qui est décernée. Le deuxième modèle (qui a été payé depuis le mardi 11 août) était une extension du premier Bond universel.

