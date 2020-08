Barcelone a été l’équipe la plus remarquable d’Europe cette saison, car son échec toutes compétitions confondues était très populaire: elle n’a pas atteint la finale de la Copa del Rey; il a perdu la Ligue espagnole en étant le premier et dépassé par le Real Madrid; et ont quitté la Ligue des champions lorsqu’ils ont été battus 8-2 par le Bayern Munich.

Et bien sûr, une mauvaise année fait des ravages, c’est pourquoi l’équipe du Barça a reçu un grand coup face à la Ligue des champions 2020/2021. Selon l’UEFA, le Barça ne sera pas classé au tirage au sort de la saison prochaine.

Le pot 1, qui est composé des champions, aura les équipes suivantes: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern Munich, PSG, Zenit, Porto et Séville.

Le pot 2 compte déjà sept équipes confirmées: Barcelone, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Borussia Dortmund et Chelsea. La huitième place dans ce tambour pourrait être pour Benfica, si la phrase précédente passe; sinon, Ajax sera là.

Les deux pots restants sont satisfaits du passage des tours précédents, qui se jouent déjà. Les assurances dans 3 sont Leipzig, Inter et Lazio. L’Ajax rejoindra si Benfica se qualifie et passe à 2. Les autres candidats pour compléter le troisième lot sont le Dinamo Kiev, Salzbourg, l’Olympiacos et le Celtic.

Dans le pot 4, Istanbul et Rennes sont confirmés. Ceux qui compléteraient le lot sont l’Atalanta, le Lokomotiv Moscou, l’Olympique de Marseille, Bruges et le Borussia Mönchengladbach. Le Dinamo Zagreb, toujours en phase préliminaire, pourrait entrer comme dernier classé.