Les voir venir, c’est sentir l’inévitable. Ils descendent du bus, ils parlent à peine avant d’aller sur le terrain, ils savent exactement ce qu’ils ont à faire, ils n’hésitent pas, ils font leur truc sur le terrain, ils s’embrassent sans réagir de façon excessive et au final ils se tapotent le dos sans se montrer. C’est un autre jour au bureau. Sauf que ce qu’ils viennent de faire est un génie: ils sont finalistes en Ligue des champions.

Le Bayern Munich a toujours cette tête froide, dans la défaite, ce qui est presque toujours une surprise, et surtout dans la victoire. On ne les a jamais entendus se plaindre de la suspension du football, ils n’ont jamais eu tendance à s’entraîner chez eux – ce qui était leur métier, après tout -, ils sont retournés sur les terrains avant que tout le monde soit fidèle à leur style, sans frayeur car ils étaient toujours prêts. Ecole allemande, sans grand chose à ajouter.

Mais il s’avère que ce que le club bavarois a fait en 2020, l’année sombre du coronavirus covid-19, a dangereusement frôlé la perfection: en 8 mois, il a enregistré 24 matchs gagnés (une seule défaite et un match nul) et a marqué un énorme de 86 buts. C’est dit facile mais c’est de marquer en moyenne 3,3 points par match. Facile?

Pas besoin de fourches lorsque tous les soldats sentent que la tâche leur appartient. Car oui, on sait que Lewandowski est l’homme, la référence dans la zone rivale, mais le Polonais a rapporté 25 fois, ce qui est déjà brutal en six mois de compétition, et pourtant ce n’est que 29% du total des annotations.

Pour montrer, maintenant oui, avec l’équilibre, il vaut la peine de dire que seuls 23 buts ont été reçus contre, moins de 0,8 par match. Parce que quand ils défendent, ça fait aussi mal à tout le monde.

Oui, le Bayern a remporté les dix matchs de la Ligue des champions cette saison, égalant son propre record (2012 / 13–2013 / 14) et celui du Real Madrid (2013 / 14–2014 / 15) de victoires successives depuis il a cessé de s’appeler la Coupe d’Europe.

Qu’un match de 10 points avec des exigences aussi élevées que 8-2 contre le FC Barcelone en quart de finale sera très difficile, la plus grande victoire de l’histoire de la Ligue des champions et la première fois que le Barça a concédé six buts ou plus en un Parti européen. « C’est différent de 7-1 (contre le Brésil parce que nous n’avions pas beaucoup de contrôle sur le match à l’époque, ce que nous avons fait est brutal », a déclaré Müller après cette raclée qui est payée avec un schisme dont même Messi ne sera peut-être pas sauvé.

Sans compter la finale ce dimanche contre le PSG, 2020, qui pour beaucoup a été une condamnation, car le Bayern est une anthologie. Et le meilleur, c’est que l’histoire n’est pas encore terminée …