Malgré les multiples utilisations du Bitcoin dans la vie quotidienne, en fin de compte, la crypto-monnaie est toujours un instrument financier. Et donc, l’un des principaux moteurs du comportement de son prix est la spéculation des investisseurs. Par conséquent, il est si important d’essayer de comprendre ce qui passe par l’esprit des traders de devises pour savoir où cela ira. Et pour le moment, l’indice Bitcoin approche de la cupidité extrême.

Les derniers mois feront partie de l’histoire du Bitcoin. Eh bien, depuis la troisième réduction de moitié dans la blockchain de crypto-monnaie, tous les yeux du monde de la crypto sont sur le prix de celle-ci. Face à l’attente engendrée par une éventuelle augmentation radicale de son prix grâce aux effets positifs que Halving apporterait sur son offre.

Et c’est que, bien qu’une bonne partie des analystes du monde de la crypto considèrent que la baisse du taux d’augmentation de la liquidité monétaire de la BTC, ajoutée à une demande stable, devrait générer un nouveau rallye de la crypto-monnaie. Les premières semaines après la réduction de moitié ont été marquées par la stagnation du prix du Bitcoin. Ce qui est resté autour de 9 000 $ jusqu’à il y a quelques jours.

Ainsi, lorsque le pessimisme a commencé à régner parmi les utilisateurs de crypto, depuis le 21 juillet, le prix de la crypto-monnaie n’a cessé d’augmenter pour dépasser 11000 dollars. Générer à nouveau des attentes positives parmi les traders de crypto. Ceux qui espèrent que c’est le début d’un nouveau grand rallye pour Bitcoin comme celui qui a porté son prix à près de 20 000 $ en 2017. Quelque chose qui se reflète dans l’indice Bitcoin.

L’indice Bitcoin est l’un des outils les plus utiles pour les traders du marché de la cryptographie. Eh bien, cela reflète l’humeur générale des traders concernant Bitcoin. Et puisque la performance du prix du BTC dépend de l’interaction entre l’offre et la demande de ces commerçants. L’indice Bitcoin est un indicateur parfait de la destination du prix de la devise.

Et dans les jours précédents, nous avons constaté une augmentation lente mais régulière de l’optimisme des traders concernant Bitcoin. Passer d’une situation de peur le mois précédent, passant par une cupidité modérée ces dernières semaines, jusqu’à atteindre l’extrême cupidité que reflète aujourd’hui l’indice.

Cependant, nous ne devons pas nous laisser tromper par cela. Eh bien, un tel optimisme quant au prix du Bitcoin n’est pas non plus positif pour le marché. Eh bien, cela indiquerait un excès d’impulsions spéculatives dans les décisions d’achat et de vente des commerçants. Ce qui, bien que générant des bénéfices à court terme, entraîne nécessairement une baisse de prix à moyen terme.

Il en est ainsi, si l’impulsion spéculative prend la crypto-monnaie au-dessus de ce qui serait son prix de marché naturel, dès que cette impulsion prend fin, le marché devra se corriger. Il faut donc désormais être particulièrement prudent avec nos investissements en BTC. Ce qui fait de cet index nos données d’aujourd’hui ici sur CryptoTrend.

