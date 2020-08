L’interdiction pour les supporters du Paris Saint-Germain de porter le maillot de leur club dans le centre-ville de Marseille lors de la finale de la Ligue des champions dimanche a été annulée, a annoncé vendredi la police marseillaise.

L’interdiction a été introduite après que des troubles ont éclaté dans la ville lors de la victoire 3-0 du PSG sur le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions mardi.

L’Equipe a rapporté que des ultras de Marseille patrouillaient dans le quartier du Vieux-Port de la ville et menaçaient les supporters du PSG, avec un homme arrêté.

La police marseillaise a déclaré dans un communiqué que l’interdiction avait été mise en place pour protéger les supporters du PSG mais avait été annulée en raison de « l’incompréhension provoquée par le décret ».

La rivalité entre Marseille et le PSG est connue sous le nom de « Le Classique » et considérée comme la plus grande du pays.

Marseille est le seul club français à soulever la Ligue des champions en 1993 mais le PSG a la chance de remporter la compétition lorsqu’il affrontera le Bayern Munich en finale dimanche.

Pendant ce temps, les responsables parisiens ont déclaré que l’avenue des Champs Elysée serait piétonne dimanche et que le port de masques faciaux serait obligatoire la veille du match.

La police a procédé à 36 arrestations dans la capitale alors que des milliers de personnes se sont rassemblées mardi soir sur la célèbre avenue pour célébrer l’arrivée des champions de Ligue 1 en finale à Lisbonne.

Peu de gens portaient des équipements de protection pour le visage malgré une augmentation des infections à coronavirus en France, tandis que les bars étaient également bondés alors que les gens regardaient le match, suscitant des inquiétudes quant à la distanciation sociale.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que la police serait déployée dimanche soir sur les Champs-Élysées et dans les environs du stade du PSG Parc des Princes.

« J’appelle tout le monde à agir de manière responsable pour garantir [the event] peut être une expression de joie et non une source de problèmes pour les Parisiens », a déclaré Darmanin dans des commentaires télévisés.

Il a également ajouté qu’ils distribueraient des masques faciaux à toute personne n’en portant pas et a annoncé que 17 stations de métro seraient fermées à Paris dimanche soir.

Le capitaine du PSG Thiago Silva et son entraîneur Thomas Tuchel ont exhorté les supporters à faire attention dans une vidéo sur Twitter.

Vendredi, le ministère français de la Santé a signalé 4586 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, après que le pays ait atteint un record post-lock-out la veille.