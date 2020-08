La nouvelle était attendue depuis longtemps et aujourd’hui la confirmation est arrivée. Le ministre de l’économie Roberto Gualtieri, et le Ministre du travail et des politiques sociales, Nunzia Catalfo, ont envoyé à Bruxelles la lettre avec laquelle le gouvernement italien demande formellement l’activation du fonds Bien sûr (soutien pour atténuer les risques de chômage en cas d’urgence), l’un des outils déployés par la Commission européenne le 2 avril dernier pour atténuer les risques de chômage dus à l’urgence Covid-19. Il s’agit d’un prêt décaissé par l’Union européenne qui à son tour sera financé par l’émission d’obligations notées AAA sur les marchés financiers. Le montant total du Sure est de 100 milliards à la disposition des pays qui en font la demande.

Dans la lettre adressée aux commissaires Dombrovskis, Gentiloni, Schmit et Hahn, le gouvernement italien demande à pouvoir accéder aux ressources de Sure à hauteur de 28,492 milliards d’euros, montant justifié par les mesures qui ont été mises en œuvre pour protéger les revenus des travailleurs pendant la crise comme indiqué dans le tableau de rapport et dans l’évaluation provisoire leur éligibilité par les services compétents de la Commission.

« L’économie italienne – écrivent Gualtieri et Catalfo – a été gravement affectée par les mesures de blocus introduites depuis fin février, très efficaces pour contenir la propagation du virus mais avec un fort impact négatif sur l’économie et le système social. Une situation qui maintiendra la production en dessous des niveaux normaux pendant un certain temps, avec de sérieux risques de chômage. Par conséquent – ajoutent les ministres – le gouvernement tente de prolonger les mesures de soutien qui expireront à la fin du mois ».

La lettre de demande d’activation de Sure est accompagnée d’une pièce jointe qui résume brièvement les informations sur les dépenses réelles et prévues relatives aux mesures éligibles au soutien financier de la Commission, avec une référence particulière aux mesures décidées par le Gouvernement dans les décrets-lois 18/2020, 27 / 2020 et 34/2020 visant à protéger les salariés et les indépendants.

En conclusion de la lettre, Catalfo et Gualtieri soulignent à quel point l’activation rapide de Sure représente un exemple positif de solidarité entre les États membres et en faveur des travailleurs européens et se sont engagés à poursuivre le dialogue sur la réponse de l’Italie à la crise et sur les politiques appropriées « pour soutenir travailleurs et le bien-être de la population en général « .