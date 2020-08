Lizzo a signé un nouvel accord télévisé de premier regard avec Amazon Studios.

Dans le cadre de l’accord, Lizzo travaillera avec Amazon Studios pour créer des émissions de télévision à diffuser en première sur Amazon Prime Video. «Je suis très heureux de m’associer à la formidable équipe d’Amazon», a confirmé Lizzo. «Merci à Jen Salke et au reste de l’équipe d’avoir réalisé ce rêve. J’ai hâte de commencer et de partager ma vision avec le monde. »

La chanteuse, rappeuse et flûtiste lauréate d’un Grammy à trois reprises apportera son expertise à Amazon Studios.

Albert Cheng, codirecteur de la télévision chez Amazon Studios, a qualifié Lizzo de force de positivité dans le monde. Ils auront désormais les droits de premier regard sur toutes les idées que Lizzo a pour les émissions télévisées et en streaming. Lizzo, née Melissa Viviane Jefferson, a projeté une image de positivité corporelle, d’amour de soi et d’acceptation pour ses millions de fans.

«Lizzo est l’une des artistes les plus excitantes, créatives et joyeuses de l’industrie, et c’est un tel plaisir d’annoncer cette nouvelle entente avec elle», dit Salke. « Elle a un point de vue tellement unique et nous sommes ravis d’entendre ses idées de nouveaux contenus que nos clients Prime Video adoreront certainement. »

L’accord est le dernier d’une série d’offres qui vont au-delà de la musique. Lizzo a joué un rôle de camée de haut niveau dans Hustlers l’année dernière. Lizzo a également exprimé un personnage pour le film d’animation, UglyDolls. Elle exprime également un personnage appelé Magic Mushroom dans un prochain court métrage d’animation, Yeti! Le travail de Lizzo dans l’industrie de la télévision ne fait que commencer avec l’aide d’Amazon Studios.

Il est intéressant de voir des services de streaming signer davantage d’accords de première vue avec de nouveaux talents comme Lizzo.

Il y a quelques jours, Apple TV a signé un accord de premier regard avec Appian Way Productions de Leonardo DiCaprio. Ces accords aident les studios à sécuriser leurs premiers droits de diffusion d’émissions, de documentaires et de contenu créatif afin de garder leurs plates-formes uniques.

C’est quelque chose que Spotify et Apple Music expérimentent dans le domaine des podcasts. Cette semaine, le podcast exclusif Spotify de Michelle Obama a fait ses débuts, attirant beaucoup d’attention sur les offres de podcast de Spotify. La frénésie de podcast d’acquisition de 500 millions de dollars et plus de Spotify a permis de sécuriser de nombreux contenus pour leur public.

Avec l’acquisition du podcast de Joe Rogan, Spotify se lance même dans la vidéo. Cela a du sens: le contenu exclusif est le nombre de services de streaming, audio et vidéo, qui espèrent résister à la tempête de fatigue des abonnements.

De nombreux utilisateurs semblent heureux de placer leurs podcasts au même endroit que leur musique, ce qui fonctionnera bien pour Spotify. Mais selon jusqu’où cela va, les fans de certains podcasts auront besoin de plusieurs abonnements juste pour écouter leurs émissions préférées.