Actuellement l’opérateur virtuel Très mobile permet déjà à certains clients de modifier leur offre directement depuis son application officielle présente pour tous les appareils avec le système d’exploitation Android. Ce n’est actuellement pas disponible pour tous les utilisateurs avec iOS.

Very Mobile avait annoncé depuis août 2020 qu’il serait possible de passer aux nouvelles offres sans aucun coût de changement de plan et directement depuis l’application officielle. De plus, suite à ce changement, les clients seraient informés par SMS de la mise à disposition du service. Découvrons-en plus ci-dessous.

Très mobile: seuls certains clients peuvent faire les changements, c’est qui

L’application Very Mobile pour les appareils Android a reçu sa dernière mise à jour du version 1.7.0 le 4 août 2020 et la nouvelle fonctionnalité a été introduite, déjà active pour les clients intéressés. Il y avait une description dans la section dédiée aux mises à jour sur la page Google Play Store qui disait: « Avec cette mise à jour, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier votre offre sans aucun frais d’échange. Qu’est-ce que tu attends? C’est très facile « .

Selon certains rapports recueillis par MondoMobileWeb récemment, Very Mobile propose semble proposer à certains clients, à travers la nouvelle section dédiée intitulée « Offre d’échange«, La nouvelle offre. Cela a minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités envers tous et 100 Giga du trafic de données au prix de 6,99 euros par mois. La même offre peut être activée par d’autres clients au prix de 7,99 euros par mois.

En fonction de la cible client, l’offre est personnalisée, en fait les clients avec l’offre au prix de 11,99 euros par mois peut accéder à l’offre gratuitement avec 100 Giga a 13,99 euros par mois. Accédez à l’application officielle Very Mobile pour découvrir quelle offre vous convient le mieux.