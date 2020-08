Filets de Brooklyn battre Clippers de Los Angeles par 120-129 lors d’une nouvelle journée NBA. Clippers de Los Angeles vient de gagner Portland Trail Blazers par 117-122. De leur côté, leurs rivaux ont également gagné lors de leur précédent match contre Kings de Sacramento par 119-106 et après le match, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Filets de Brooklyn, avec ce résultat, se consolide en barrages avec 34 matchs gagnés sur 70 joués, tandis que Clippers de Los AngelesAprès le match, il continue également en barrage avec 47 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les joueurs des Brooklyn Nets ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un quart de 12-2 dans ce quart et ont fait la différence maximale (21 points) à la fin du trimestre et ont conclu avec 24-45. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher du tableau de bord.En fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 13-2, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 39-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 63 à 74 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Clippers de Los Angeles a réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 31-24 et 94-98 au total. Enfin, dans le dernier quart-temps les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils sont venus l’emporter par 13 points (103-116) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-31. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 120-129 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Filets de Brooklyn a été cimenté de 27 points, 13 passes et quatre rebonds de Caris Levert et les 16 points, quatre passes et 16 rebonds de Jarrett Allen. Les 39 points, six passes et deux rebonds de Kawhi Leonard et les 18 points, trois passes et trois rebonds de Lou Williams ils n’étaient pas assez pour Clippers de Los Angeles pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Filets de Brooklyn sera contre Orlando Magic dans le L’arènetandis que le prochain rival de Clippers de Los Angeles être Pépites de Denver, avec lequel vous verrez les visages dans le L’arène. Consultez le calendrier complet de la NBA.