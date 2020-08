Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a déclaré qu’il ne devrait pas être effrayé par les États-Unis et l’OTAN à propos de la détention des Russes, ajoutant que ce n’étaient pas eux qui les avaient envoyés ici.

«Nous allons résoudre ce problème. Il ne devrait y avoir aucune politisation ”, – at-il dit lors d’une réunion sur la garantie de la sécurité de la campagne électorale. Ses propos sont cités par Spoutnik Belarus.

Selon lui, «nous n’avons pas besoin de performances, qu’elles soient politiques ou économiques».

«Et personne n’a besoin de nous effrayer avec les conséquences. Nous connaissons toutes les conséquences. Ils n’ont pas besoin de nous faire peur avec les Américains, l’OTAN. Ce ne sont pas les Américains ou l’OTAN qui ont envoyé 33 personnes ici, d’ailleurs ”, – a déclaré Loukachenko.

Le 29 juillet, les autorités bélarussiennes ont annoncé l’arrestation de 33 citoyens russes qui, selon leurs informations, sont des «militants» de la société militaire privée de Wagner. Le Comité d’enquête du Bélarus a précisé que les détenus étaient soupçonnés de préparer des émeutes de masse dans la république. Dans le même temps, selon les services de renseignement, des informations antérieures ont été reçues sur l’arrivée au Bélarus «de plus de 200 militants pour déstabiliser la situation pendant la campagne électorale». Les élections présidentielles dans la république sont prévues le 9 août.

L’attaché de presse du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard qu’avec un degré élevé de confiance, on peut dire que les Russes détenus au Bélarus sont des employés de la société de sécurité privée, étaient en transit et ont raté leur vol. Les détenus, selon Peskov, n’ont pas commis d’actes illégaux et la Russie n’est pas intervenue et n’interfère pas dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Le président russe Vladimir Poutine et les membres du Conseil de sécurité, comme l’a précisé Peskov, comptent sur une clarification rapide de toutes les circonstances de la détention des Russes et de leur libération.

