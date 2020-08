L’UFC a officiellement confirmé trois événements principaux pour septembre, dont un combat de poids welter entre Colby Covington et Tyron Woodley.

Le 5 septembre, Alistair Overeem cherche à poursuivre sa marche vers un tir au titre des poids lourds lorsqu’il affronte la flambée d’Augusto Sakai. Le 12 septembre, deux des meilleurs poids lourds légers de l’UFC à Glover Teixeira et Thiago Santos y vont. Et le 19 septembre, le match de rancune entre Colby Covington et Tyron Woodley s’arrête enfin. Ces trois cartes UFC devraient avoir lieu à l’UFC Apex à Las Vegas, Nevada.

Alors que Overeem contre Sakai et Teixeira contre Santos sont respectivement des combats clés dans les divisions des poids lourds et des poids lourds légers, le plus grand combat du groupe est, bien sûr, le prochain match de rancune des poids welters entre Covington et Woodley. Ces deux-là tentent de se battre depuis quelques années, mais l’UFC n’a pas été en mesure de réserver le combat jusqu’à présent. Le 19 septembre, ces deux-là se mettront la main.

Compte tenu de l’empilement de la division des poids welters de l’UFC en ce moment, il s’agit d’un combat massif pour Covington et Woodley à 170 lb. Pour Covington, il doit revenir dans la colonne des victoires à la suite d’une défaite de TKO contre Kamaru Usman en décembre dernier à l’UFC 245. Quant à Woodley, il sort d’un blanchissage consécutif contre Usman et Gilbert Burns, alors il est absolument doit battre Covington s’il veut rester pertinent au poids welter.

