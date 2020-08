Le Murcien Luis Léon Sanchez, quatre fois champion d’Espagne contre la montre et que vendredi dernier était argent, a été décerné ce dimanche en Baeza (Jaén) son premier titre de champion national de cyclisme sur route avec un parcours de 185 kilomètres.

Le couloir de la Astana, 36 ans, atteint Jésus Herrada dans les mêmes rues de la ville et l’a dépassé pour franchir la ligne d’arrivée en tant que vainqueur, tandis que le Cuenca, avec un problème mécanique, a même perdu le podium.

Gorka Izaguirre, Coéquipier de Sánchez dans l’équipe Astana, et Vicente García de Mateos, d’Aviludo-Louletano du Portugal, est monté avec le champion sur le podium.

Luisle a attendu son moment opportun pour attaquer et l’a fait dans la dernière ligne droite d’une course définitivement interrompue dans la montée vers port de Mazuecos.

Là, la représentation de l’équipe Cofidis a pris le commandement en premier avec Fernando Barcelo et plus tard avec Jesús Herrada, très fort, mais qui est resté sans prix pour sortir de la chaîne au dernier virage et ne pas pouvoir monter sur le podium lors du test.

Les baléares Albert Torres (Movistar) est un spécialiste de la piste qui a été vu à Nacional. Il était courageux et actif, ce qui l’a motivé à attaquer et à quitter l’entreprise pour une escapade qui comprenait Diego López (Fundación Euskadi), Xavier Cañellas (Caja Rural), Ángel Madrazo (Burgos), Álvaro Trueba (Atum), Eusebio Pascual (Bharain), Javier Chacón (Brocoli Mecanic), Miguel Ángel Fernández (Gios) et Víctor Martínez (Electro Hiper).

La tentative de Torres a pris fin à 52 kilomètres du but de Baeza, bien que l’évasion des huit cyclistes ait été neutralisée auparavant.

L’ascension vers le port de Mazuecos, avec une montée de 7 kilomètres avec une pente moyenne de 5,6 pour cent et 16 à partir de l’objectif de Baezan, a dû sélectionner les candidats définitifs à la victoire, et donc la représentation de la Cofidis pensant à Jesús Herrada face à l’ascension finale.

À seulement 3 ans, la stratégie de Cofidis a porté ses fruits et Barceló s’est retrouvé seul en tête de la course avec 13 secondes de course sur les favoris pour gagner: Iván García Cortina, Gorka Izaguirre, son coéquipier Jesús Herrada et Luis León Sánchez, entre autres.

Ainsi, le travail de Barceló a été positif et Herrada a pris le relais dans les 2000 derniers mètres, bien que León et Izagirre, tous deux d’Astana, n’aient pas abandonné et ont réagi par derrière avec un pédalage constant.

Luis León a rattrapé Herrada, qui a eu le malheur de souffrir d’une panne mécanique qui l’a empêché de monter sur le podium, avec Gorka Izagirre et Vicente García de Mateos, argent et bronze à Baeza.

Le Murcien, qui était en argent Vendredi dans le contre-la-montre, a finalement conquis son premier titre en ligne, tandis que Samuel White c’était un champion d’élite.

Félicitations de Valverde

L’épreuve masculine a connu des absences notables, à commencer par Alejandro Valverde, qui n’a pas défendu le titre national sur route car il est concentré dans les Alpes avec Movistar.

« Félicitations pour la victoire et pour le championnat, Luis León Sánchez. Le maillot reste entre de bonnes mains », Valverde n’a pas tardé à publier sur son compte Twitter à propos de son compatriote de Murcie.

Ils n’ont pas participé non plus Mikel Landa, Enric Mas, Marc Soler, Mikel Nieve, Omar Fraile, David de la Cruz et Ivan Garcia Cortina, concentré sur d’autres buts cette saison.

Brillant double de Mavi García

Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana) a donné ce samedi un nouveau récital avec une belle démonstration de force pour ajouter, au titre de champion d’Espagne contre la montre obtenu hier, la médaille d’or de la tester en ligne disputé entre les villes jaéniennes d’Úbeda et de Baeza, qui avaient un itinéraire de 104 kilomètres et dans lequel un temps de 2 heures, 53 minutes et 19 secondes était utilisé.

Pour le cycliste des Baléares c’est elle deuxième titre en ligne, puisqu’elle a été championne en 2016, d’argent en 2017 et de bronze en 2018, quatre médailles à ajouter aux quatre autres qu’elle a accumulées dans le contre-la-montre depuis 2016.

Ane Santesteban (Ceratizit-WNT Pro Cycling d’Allemagne) et Eider mérinos (Team Movistar) ont été respectivement argent et bronze.

practicodeporte@efe.com