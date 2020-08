La star de Dallas Mavericks Luka Doncic voublié de faire une exposition aux proportions historiques après avoir mené la victoire de son équipe sur les Sacramento Kings, après une prolongation, 114-110, en étant décisif avec votre contribution.

08/05/2020 à 08:32

La jeune star terminé avec des nombres stratosphériques, 34 points, 20 rebonds et 12 passes décisives, en 44 minutes quand il était sur le terrain pour retourner le jeu contre les Kings.

Et est-ce que les chiffres de Doncic, ce triple double avec plus de 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives, n’a été réalisé que quatre fois dans l’histoire de la NBA, et Doncic est le plus jeune de tous.

Décisif dans le duel

L’ancien joueur du Real Madrid a marqué un triple avec 1:57 minutes à faire jusqu’à la fin de la prolongation et a assuré la victoire des Mavericks (1-2), le premier qu’ils entrent dans la bulle d’Orlando et cela les a gardés comme la seule équipe de la NBA à ne pas avoir subi trois défaites consécutives cette saison.

« Nous avons remporté une victoire dont nous avons besoin », a déclaré Doncic après le match. « Je pense que nous avons joué l’un des pires matchs que nous ayons gagnés. Nous n’avons pas bien joué, mais malgré cela, nous avions des options pour gagner, sans baisser les bras et je suis donc très fier de la victoire », a déclaré Doncic, qui a contribué. Le centre letton Kristaps Porzingis, avec 22 points et sept rebonds.