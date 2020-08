Le nôtre est le pays des clochers, de la bonne chère, des rues désertes quand l’équipe nationale joue, des dialectes et des rivalités entre communes voisines. C’est aussi un pays d’excellence en entrepreneuriat, un phare mondial de la santé publique, la cinquième destination touristique mondiale. En particulier, cependant, c’est le pays des faux mythes. Et ceux-là, vous savez, sont les plus difficiles à mourir.

Horizons politiques a inauguré la colonne « Dissipons le mythe« , Les stéréotypes les plus durs sur l’économie italienne, abordés et vérifiés un par un.

C’est certainement l’un des sujets les plus débattus dans le domaine économique ces 20 dernières années, à l’origine de la plupart des euroscetticismi travail actuel et probablement le plus grand travail inachevé du projet européen à ce jour. Le passage à la monnaie unique européenne a profondément ébranlé la dynamique économique publique de notre pays, jusqu’alors fermement ancrée dans la souveraineté monétaire et la monétisation de la dette.

Le choix de passer à la monnaie unique, dont la valeur d’échange est donc entre les mains de la BCE, n’a jamais cessé d’alimenter le débat local sur l’opportunité de retour à la monnaie nationale.

Partisans de la retour à la lire cependant, ils doivent se heurter à une dure réalité historique: la souveraineté monétaire, souvent qualifiée de panacée, s’est avérée être une simple utopie pour les économies nationales à partir des années 1980.

L’avènement des grandes forces globalisantes de la fin du millénaire (y compris l’entrée de la Chine de Deng Xiaoping à l’OMC et la fin de la guerre froide) a en effet exposé les monnaies nationales aux fluctuations imposées par les tendances du marché, avec des conséquences graves et imprévisibles effets sur la balance commerciale, la solvabilité de la dette et la valeur des obligations d’État.

Le choix de passer à la monnaie unique a donc été historiquement dicté par la volonté des pays européens de protéger leur monnaie des tendances du marché et de réduire sa volatilité, une fois qu’ils ont pris conscience de l’impraticabilité d’une véritable politique de souveraineté monétaire.

Ironiquement, la seule nation exclue Allemagne, qui après la réunification en 1990 et les réformes nécessaires pour réaligner les deux parties du pays était la seule nation européenne à disposer d’une monnaie suffisamment forte sur le marché international pour dicter efficacement des politiques monétaires expansionnistes à la fin de la décennie.

La supériorité monétaire allemande avait atteint le point où les fluctuations de la valeur du mark influençaient celles des autres monnaies européennes, y compris la lire.

L’Allemagne était donc un véritable sacrifice de souveraineté monétaire (évalué à Berlin de moindre valeur que les avantages de la monnaie unique), par opposition à la monnaie italienne, qui n’était qu’une acceptation de la réalité des faits.

Pourtant, bien que le choix de la monnaie unique ait été un choix plus que rationnel pour l’Italie, nous supposons que d’un jour à l’autre elle reviendra à la monnaie nationale. Quels sont, en fait, les principaux risques et avantages que notre économie encourrait?

Risque d’inflation

Le premier risque, le plus fondamental, concerne le risque d’inflation. L’impression de monnaie augmente l’inflation. Cet effet est amplifié si, comme cela arrive souvent, la demande des consommateurs augmente plus que l’offre de biens et de services («inflation de la demande»).

Ce phénomène réduit le pouvoir d’achat de la monnaie, avec le risque de créer une spirale inflationniste. Pour cette raison, l’une des principales tâches de la BCE est de maintenir l’inflation de l’euro sous un contrôle strict. Ce n’est peut-être pas la priorité d’une Banque d’Italie encore une fois motivée par des incitations électorales, par définition intéressée par un gain momentané plutôt que par des conséquences à long terme.

Par exemple, une inflation élevée érode la valeur réelle des obligations d’État en circulation, réduisant ainsi le fardeau de la dette publique. Une stratégie attrayante pour tous les dirigeants sauf que, si d’une part l’Etat gagne – réduit la dette – d’autre part, les créanciers, ceux qui détiennent les titres – perdent du crédit.

La faiblesse de la lire sur les marchés financiers

Revenir à la lire signifierait, dans un avenir immédiat, faire face à la fluctuation des taux de change et perdre les avantages commerciaux dans les relations avec les autres États de l’UE, ainsi que l’abandon du projet européen de monnaie unique, qui est à la base des institutions européennes depuis des années.

Il y aurait aussi le risque de voir réduire, voire diviser par deux, le pouvoir d’achat de la monnaie italienne. Revenir à la dette publique: environ 30% de notre dette appartient à des investisseurs étrangers. Revenir à la lire impliquerait rembourser cette dette avec une monnaie fortement dévaluée, obligeant les investisseurs étrangers à vendre automatiquement nos titres à un prix avantageux, ce qui l’effondrement de notre système bancaire. Cela impliquerait l’interruption de l’octroi de prêts bancaires, avec des dégâts économiques impressionnants

Importer et exporter

Parmi les avantages indéniables d’une monnaie nationale, il y a celui de pouvoir, en théorie, déprécier sa valeur pour lutter contre les moments de crise. Ce type de manœuvre, typiquement défini comme «expansif», fait partie de la théorie économique classique et ne serait pas nouveau dans notre pays. Une telle mesure entraînerait en théorie une augmentation des exportations: il deviendrait en fait moins cher pour les États étrangers d’acheter en Italie, avec de grands avantages pour les entreprises concernées et pour l’économie du pays.

Une augmentation des exportations impliquerait en effet une amélioration de la balance commerciale et une réduction conséquente du déficit.

Ce facteur, cependant, n’a plus l’importance cruciale qu’il était autrefois. En fait, en raison de la mondialisation, les composants d’un même produit sont assemblés dans différents pays. La dépréciation d’une monnaie favoriserait donc le commerce à l’étranger, mais le coût des importations augmenterait considérablement, impactant négativement le déficit commercial. De plus, dans un pays comme l’Italie, trop dépendant de certaines importations clés comme celles de matières premières, ce choc pourrait s’avérer la pire conséquence d’un retour à la monnaie nationale.

Political Horizons est un groupe de réflexion composé de plus de 60 étudiants et jeunes professionnels partageant un intérêt pour la politique et l’économie. Leur objectif est de contribuer au processus de renforcement de l’opinion publique et d’élaboration des politiques dans notre pays.