La date de la première de ‘HIT’ dans La 1 se rapproche de plus en plus et Televisión Española a renforcé cette émission avec ‘Qui éduque qui? ‘, Un espace de dialogue qui élargira et approfondira les sujets abordés dans chaque épisode de la série. Ainsi répète la formule TV3 avec «Merlí», qui a également approfondi le sujet principal de chaque chapitre.

Mamen Asencio et les protagonistes de ‘HIT’

Televisión Española fait confiance au journaliste Mamen Asencio pour présenter cette production RTVE en collaboration avec Grupo Ganga, qui aura des experts, des enseignants, des parents et des élèves pour offrir une analyse complète sur l’éducation des jeunes et les conflits générationnels de la société contemporaine.

«HIT» devient un point de départ pour analyser certaines situations qui se produisent quotidiennement dans les écoles et les familles. Après chaque chapitre, «Qui éduque qui?» cherchera une analyse approfondie et rigoureuse d’une réalité que la série reflète: L’éducation des jeunes est-elle correctement abordée à une époque de progrès technologiques? qui changent rapidement le modèle de société et les valeurs?

Au-delà du divertissement

La première des deux espaces ira de pair et, en particulier l’espace Asencio, boira beaucoup de la série Ganga. Le programme et la série vont donc au-delà du genre du divertissement et montreront une réalité marqué par la révolution technologique, l’univers des réseaux sociaux, les conséquences de la mondialisation et le changement des valeurs établies.