Date de publication: samedi 22 août 2020 8:48

Leeds se retire de la course des Blancs, City pour dépenser 140 millions de livres sterling sur le duo de Serie A…

BRUIT BLANC

Ben White est «Le joueur le plus recherché d’Angleterre». Leeds a essayé – et a apparemment échoué – de décrocher un accord permanent avec l’homme de Brighton. Ils auraient vu trois offres rejetées, la dernière – 25 millions de livres sterling – étant considérée comme leur offre finale.

L’équipe nouvellement promue a maintenant tourné son attention ailleurs et défiera les Spurs et Newcastle pour la signature de l’arrière central de Fribourg Robin Koch, qui serait disponible pour environ 20 millions de livres sterling, selon The Sun.

Cela offre une opportunité non seulement à Manchester United, mais également à Liverpool, Chelsea et Tottenham, qui auraient tous manifesté un intérêt pour White. Brighton valorise le joueur de 22 ans à « plus de 50 millions de livres sterling », ce que Liverpool et les Spurs – avec leurs budgets de transfert d’été réduits – sont très peu susceptibles d’égaler, laissant United et Chelsea comme des options véritablement viables.

Chelsea était également intéressé par un transfert pour son compatriote arrière central des Seagulls Lewis Dunk, mais avec le skipper qui vient de signer un nouvel accord de cinq ans, il est peu probable que cela se développe davantage. Les Bleus sont à la place «Discussions avancées» pour amener Thiago Silva à Stamford Bridge, mais peut également être à la recherche d’une option à plus long terme.

Et Ole Gunnar Solskjaer a clairement exprimé son désir d’améliorer la qualité de son équipe United – qualité que White a en abondance.

UN NOUVEL AGUERO

Pep Guardiola cherche désespérément à trouver un remplaçant à long terme à Sergio Aguero – une tâche peu enviable. Le soleil prétend que l’homme est Lautaro Martinez.

L’attaquant argentin a marqué 20 buts pour l’Inter Milan cette saison alors qu’il terminait deuxième de la Serie A et perdait en finale de la Ligue Europa. à Séville le vendredi soir. Il aurait une clause de libération de 81 millions de livres sterling et était fortement lié à un déménagement à Barcelone, avant d’admettre sa défaite dans leur poursuite de l’attaquant plus tôt cette semaine.

Le compatriote Aguero est le meilleur buteur de tous les temps de City avec 180 pour le club, mais il ne lui reste qu’un an de plus sur son contrat actuel et une blessure l’a empêché pendant une grande partie de la saison dernière. Il ne fait aucun doute que Guardiola a besoin de renforcer sa ligne d’attaque, Gabriel Jesus étant le seul autre attaquant reconnu. Martinez pourrait-il être cet homme?

VILLE «AGREE DEAL» POUR KOULIBALY

Koulibaly est-il enfin sur le point de passer en Premier League? Cela semble avoir été en vue depuis qu’il était adolescent; il a maintenant 29 ans. La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a récemment été en contact avec son agent, mais le journaliste italien Alfredo Pedulla affirme que l’international sénégalais a «choisi Pep Guardiola et Manchester City».

City a déjà obtenu la signature de Nathan Ake de Bournemouth pour 41 M £, mais voudra ajouter d’autres renforts défensifs car Guardiola semble avoir manqué de patience avec John Stones, Nicolas Otamendi continue et Eric Garcia serait désireux de revenir à Barcelone.

Le rapport affirme que City devra payer à Napoli plus de 60 millions de livres sterling pour se séparer de Koulibaly.

ET LE RESTE

Napoli cible Mustafi… United fait 27 M £ Costa enchérisseur… Everton offre à Doucoure 120 000 £ par semaine… West Brom veut re-signer Diangana et Krovinovic… Atalanta enchérit pour Batshuayi… Les loups rejoignent la course pour Maitland-Niles… Leeds projette de re-signer signe Cook de Bournemouth… West Ham veut que Wilshere se débarrasse de la masse salariale.