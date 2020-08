Intesa Sanpaolo atteindra 91,0139% du capital de Ubi Banca, en tenant compte des résultats définitifs de l’offre publique d’achat et d’échange (clôturée avec des souscriptions égales à 90,203% des actions proposées et 90,184% du capital) et des titres Ubi déjà détenus.

C’est ce que le groupe bancaire conduit par Carlo Messina a communiqué dans une note, expliquant que l’institution a vérifié que toutes les conditions d’efficacité de l’opération et que «donc, l’offre est efficace et peut être perfectionnée».

Intesa Sanpaolo avait officiellement présenté son offre le 17 février, mais l’acquisition avait surtout été opposée par le «Reference Actionnaires Committee» d’Ubi Banca (Car) qui contrôlait 17,8% des actions.

Intesa avait relancé avec une offre de 17 nouvelles actions Intesa pour 10 actions Ubi, à laquelle il avait ajouté 57 cents de plus par action, convaincant ainsi la plupart des opposants restants à la montée.

L’acquisition est désormais arrivée deux jours plus tôt que la date limite du 30 juillet, fixée par Consob pour permettre aux actionnaires d’Ubi Banca de rejoindre l’Opas.

Paiement des actionnaires UBI demain

Le paiement sera effectué demain, le 5 août. Sur la base des adhésions, la partie cash des opas se traduira par une dépense de 588,2 millions.

Comprendre – la note explique également – remplira désormais l’obligation de achat des titres restants auprès des membres Ubi qui en font la demande: le délai de soumission de la demande de vente sera convenu avec Borsa Italiana.

le les actionnaires pourront choisir de recevoir ou non la contrepartie de l’offre publique d’achat (1,7 action Intesa et 0,57 euro en espèces) ou juste en espèces, à un prix égal à la somme de la moyenne pondérée des cours officiels des actions Intesa du 29 juillet au 4 août multipliée par 1,7 et 0,57 euro.

Si, à l’issue de la procédure d’obligation d’achat, Intesa dépasse 95% du capital d’Ubi, elle procédera à une «procédure conjointe» pour exercer également le droit d’acheter les titres restants (pour ce que l’on appelle le retrait obligatoire).

Via la radiation de UBI

Les actions Ubi seront radiées à compter du jour suivant le paiement de l’obligation d’achat. Si Intesa dépasse 95%, Borsa «suspendra» la cotation et / ou la radiation des actions de l’émetteur, en tenant compte du délai d’exercice du droit d’achat.

Les chiffres du nouveau groupe bancaire

le mariage entre Intesa Sanpaolo et Ubi Banca se traduira par des chiffres très importants pour pousser le nouveau groupe à la septième place parmi les géants bancaires de la zone euro en termes de chiffre d’affaires.

Avec un chiffre d’affaires estimé à environ 21 milliards d’euros, Intesa SanPaolo – UBI sera derrière Santander (50 milliards), Bnp Paribas (45), Bbva (25), Bpce (25), Société Générale (25) et Deutsche Bank (22) ).

Le nouveau groupe deviendra également le troisième en termes de capitalisation boursière avec une valeur de 48 milliards, derrière Bnp Paribas (67 milliards) et Santander (65).