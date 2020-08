Nobuharu Matsushita a remporté une course dramatique sur le circuit de Catalunya, malgré le départ de la course depuis un lointain 18e sur la grille.

En partant sur des pneus durs, Matsushita a mis en place une stratégie inhabituelle dans une course à forte dégradation des pneus qui a été perturbée par les apparitions de Safety Car.

Le Polonais Callum Ilott a été attaqué par ses collègues membres de la Ferrari Driver Academy Robert Shwartzman et Mick Schumacher au départ, ce dernier réalisant une remarquable escapade à partir de la cinquième place. Ils sont allés à trois dans le premier virage, Shwartzman prenant finalement la tête.

La course a été neutralisée dans le même tour que Marcus Armstrong a filé dans le gravier au virage 13. La voiture de sécurité a fait sa première apparition lorsqu’il a été récupéré, laissant Shwartzman conserver la tête sans contestation.

La course a repris au troisième tour, Shwartzman s’évadant rapidement et s’éloignant immédiatement d’Ilott. Au septième tour, ceux qui ont commencé avec des pneus tendres les ont trouvés souffrants de températures élevées et ont chuté, et se sont dirigés vers les stands. Yuki Tsunoda, Jack Aitken et Louis Deletraz ont été les premiers à entrer, Aitken a perdu du temps avec un arrêt au stand désordonné alors que son équipe avait du mal à attacher le pneu avant gauche.

Ilott et Shwartzman se sont affrontés au neuvième tour, parmi les derniers à sortir des pneus tendres, tandis que les voitures sur pneus durs – dont Schumacher, qui a pris la tête de la course, ont pu continuer. Cependant, au 20e tour, l’avantage semblait être fermement avec ceux qui ont commencé sur les softs. Schumacher luttait visiblement avec l’adhérence dans presque tous les virages.

Nikita Mazepin, deuxième, a déclaré qu’il ne restait «plus rien» dans ses pneus, mais à 17 tours à faire, il était clairement trop tôt pour faire du soft. Néanmoins, Schumacher a été appelé pour de nouveaux pneus avec ce qui semblait être un nombre impossible de tours à faire pour que les tendres durent.

Giuliano Alesi a échoué sa voiture sur un trottoir au 25e tour, après une tape de Sean Gelael, faisant sortir la Safety Car. Comme on pouvait s’y attendre, certains ont tenté de profiter de l’occasion, y compris Ilott qui a de nouveau opposé un autre train de pneus tendres. Il a émergé derrière le nouveau chef Yuki Tsunoda et Felipe Drugovich.

Matsushita a porté sa chance, gagnant 14 places en se plaçant immédiatement et en sortant troisième. Malheureusement, son coéquipier Drugovich a été laissé de côté pour un autre tour, le ramenant à la neuvième place.

La Safety Car est arrivée au 27e tour. Tsunoda a tenu la tête, mais n’ayant pas encore affronté pour une autre série de softs, il ne semblait qu’une question de temps jusqu’à ce qu’Ilott et Matsushita, troisième, utilisent leur caoutchouc frais pour bondir.

Mais malgré une pression quasi constante, Tsunoda les repoussa avec brio. Il a été aidé dans cela par Matsushita déchirant dur avec Mazepin et Ilott. Avec six tours à faire, Tsunoda tenait toujours Matsushita à distance tandis qu’Ilott était dépassé pour la troisième place par Shwartzman.

Au 32e tour, Matsushita a finalement fait le déplacement sur Tsunoda dans le premier virage, avec Shwartzman le suivant pour prendre la deuxième. Quelques instants plus tard, le testeur de Williams, Roy Nissany, s’est écrasé dans le mur au virage trois, à la suite d’un arrêt au stand shambolic, provoquant une troisième voiture de sécurité.

L’horloge comptant, cela menaçait de mettre fin à la course. Mais la voiture de sécurité est revenue aux stands avec suffisamment de temps pour un dernier tour au drapeau.

Matsushita a mené la reprise et a montré à ses rivaux une paire de talons propres. Shwartzman a suivi, laissant Tsunoda aux prises avec Ilott, Mazepan et Zhou. Mazepin est sorti victorieux de cette chute à quatre, mais une pénalité de cinq secondes pour avoir enfreint les limites de la piste l’a ramené à la 13e place.

Cela a promu Zhou à la troisième place, une belle récompense pour ses mécaniciens qui avaient travaillé sans relâche pour remplacer son moteur à temps pour la course. Les efforts de Tusnoda lui ont valu la quatrième place devant Ilott, Schumacher, Drugovich et Luca Ghiotto – ce dernier décrochant la pole position pour la course de demain.

Ilott conserve de peu la tête du championnat, avec 116 points tandis que Shwartzman remonte à 103. Christian Lundgaard, qui n’a pas réussi à marquer aujourd’hui, reste troisième sur 87.

Dans le dernier tour, Gelael est venu à un arrêt inexpliqué dans le dernier secteur. La FIA a par la suite annoncé qu’il avait été transporté à l’hôpital pour des contrôles médicaux.

Formule 2Parcourir tous les articles de Formule 2

