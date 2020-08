Mauricio Pochettino a parlé de Barcelone et spécifiquement des commentaires qu’il a faits en 2018 lorsqu’il a déclaré qu’il lui serait impossible de se débrouiller au Camp Nou.

L’ancien patron de Tottenham a estimé que son passé avec l’Espanyol, où était à la fois joueur et entraîneur, l’empêcherait d’être le patron du Barca.

Pochettino a maintenant donné une interview où il a été invité à expliquer ses commentaires et a semblé revenir sur ses affirmations selon lesquelles il ne s’était jamais débrouillé au Camp Nou.

«J’étais à Barcelone cette année-là et j’ai rencontré [Barcelona president] Bartomeu dans un bar. Nous nous sommes salués parce que nous emmenions les enfants dans la même école et nous avons parlé pendant cinq minutes. Cela a généré une rumeur qui a déclenché des alarmes car il y avait plus d’équipes qui nous voulaient, et quand elles m’ont demandé, j’ai voulu régler le problème de manière drastique.

«Je ne voulais pas manquer de respect à Barcelone. J’aurais pu dire les choses différemment. L’Espanyol m’a fait un nom. Mais je ne suis pas arrogant et je n’ai pas aimé faire une telle déclaration. Peut-être que maintenant je ne le ferais pas parce que dans la vie on ne sait jamais ce qui va se passer. «

Source | El Pais