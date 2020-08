Avec le remplacement du Mazda CX-5 à un horizon plus proche, la firme japonaise a déposé une demande d’enregistrement du nouveau nom commercial CX-50 auprès de l’Office européen des brevets. Un nouveau nom qui peut devenir celui d’un nouveau SUV avec une esthétique plus sportive ou le remplacement du modèle compact actuel.

L’avenir du Mazda CX-5 est garanti mais la marque japonaise a retardé le lancement du modèle d’une autre année. initialement prévu pour 2022, maintenant pour 2023. La raison est que la plate-forme sera adaptée pour une plus grande électrification, ce qui retarde l’arrivée du modèle.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que la Mazda a enregistré auprès de l’Office européen des brevets sous le nom commercial de CX-50, ce qui signifie que la marque aura un nouveau modèle avec un look plus sportif et une silhouette de coupé, bien que certaines sources suggèrent que ce sera le nouveau nom commercial adopté pour la troisième génération du SUV compact.

Mazda a également réservé une protection pour toutes les combinaisons du CX-10 au CX-90 dans le monde entier, mais la stratégie qu’ils suivront avec les noms est vraiment inconnue. Ce que nous savons, c’est que la marque n’a pas

Sa plateforme sera la même que la future Mazda6, la nouveau «FR» qui fera ses débuts la berline, et qui offrira des modèles à propulsion arrière. Une plateforme pour le futur relais du CX-5 avec laquelle vous ferez un saut en devenant un modèle du segment D.

En termes de gamme de moteurs, le futur CX-50 sera équipé de moteurs à essence modernes à quatre et six cylindres en ligne, une puissance de nouvelle génération dans la famille de moteurs Sky-Activ-G. Alors que le premier sera un moteur de 2,0 litres, le second est un 3,0 litres équipé de la technologie hybride 48 volts.

Dans le diesel, il y aura également des nouvelles importantes, la première d’un nouveau moteur Sky-Activ-D de 3,3 litres et la même architecture que la précédente, qui sera ajoutée au quatre cylindres de 2,2 litres connu. Il faut attendre encore un peu pour savoir quelle est la vraie stratégie de la marque Hiroshima, même si on sait que continuera à plonger dans le style de conception KODO.

