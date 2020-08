L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a répondu joyeusement aux critiques de la Ligue 1 après que Lyon soit devenue la deuxième équipe de France à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions 2020-21.

L’étonnante victoire 3-1 de Lyon sur Manchester City samedi a couronné une série passionnante de quarts de finale au minitournoi de Lisbonne qui a livré des vainqueurs tardifs et des bouleversements à profusion.

En voyant la ville de Pep Guardiola, Lyon s’est assuré que le top niveau français n’aurait pas un, mais deux clubs dans les quatre derniers de la Ligue des champions.

Mercredi, le PSG s’était qualifié pour les demi-finales pour la première fois depuis 1994-95, alors qu’il était en retard contre l’Atalanta à la 90e minute. La contribution révélatrice de Mbappe sur le banc a aidé à inverser la tendance, et le but d’Eric Choupo-Moting a scellé une victoire spectaculaire 2-1 pour mettre fin à la course de contes de fées de l’équipe italienne.

Il n’est donc pas étonnant que le joueur de 21 ans, qui a déjà emmené la France au sommet du monde en remportant la Coupe du monde en 2018, a profité de l’occasion pour échauder ceux qui qualifient la Ligue 1 de «ligue des fermiers». Le tweet de Mbappe a enregistré un grand nombre de retweets et de réponses, dont une de l’attaquant lyonnais Memphis Depay. Seront-ils toujours aussi amicaux s’ils doivent s’affronter en finale?

LIGUE DES AGRICULTEURS 🤡 👏🏽👏🏽👏🏽 @OL – Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 août 2020

Ces deux succès français ont parfaitement marqué quatre nuits consécutives de chaos en Ligue des champions dans la capitale portugaise.

Vendredi, le Bayern Munich a envoyé Barcelone emballer en distribuant un trouncing vraiment historique 8-2, devenant ainsi la première équipe de l’histoire de la Ligue des champions à marquer huit buts dans un match à élimination directe.

La défaite sismique était également historique pour le Barça, bien que malheureusement de toutes les mauvaises manières. C’était la première fois que les Catalans perdaient par six buts ou plus depuis 1951 et la première fois qu’ils avaient inscrit huit buts contre qui que ce soit depuis une défaite 8-0 à Séville, en avril 1946.

Comme pour aggraver leur misère, cela signifie également que Lionel Messi et Cie ont maintenant été éliminés en quart de finale quatre fois au cours des cinq dernières saisons.

Alphonso Davies a réalisé une performance effervescente pour le Bayern, se méritant même un signe d’approbation officiel du vétéran du Real Madrid (et membre de l’alliance arrière gauche) Marcelo.

Vraiment reconnaître le vrai 🤝 pic.twitter.com/8ilkszYiG0 – ESPN FC (@ESPNFC) 15 août 2020

La veille, le RB Leipzig a poursuivi son ascension stratosphérique avec une victoire convaincante 2-1 contre l’Atletico Madrid.

Ce faisant, Leipzig est devenue la première équipe allemande en dehors du Bayern Munich et du Borussia Dortmund à atteindre une demi-finale de Ligue des champions en près d’une décennie, depuis Schalke en 2010-11.

La formation de Bundesliga est guidée par un entraîneur en Julian Nagelsmann qui, sans aucun doute jeune en termes de gestion à 33 ans, est également trois fois plus âgé que le club qu’il entraîne.

Le plus jeune entraîneur à avoir atteint les demi-finales de la @ChampionsLeague 👏😎 🔴⚪️ #MissaoFinal pic.twitter.com/RaahVdUp7T – RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 14 août 2020

En effet, grâce à une série de résultats peu orthodoxes cette année, les demi-finales ne présenteront aucun club anglais ou espagnol pour la première fois depuis 1996.

Ce sera également la première fois depuis le début de la Ligue des champions en 1992-93 qu’aucune équipe anglaise, espagnole ou italienne n’est encore impliquée à ce stade de la procédure.

Au lieu de cela, deux équipes françaises et deux équipes allemandes s’affronteront pour la gloire continentale, la première fois depuis 2012-13 que seules deux nations seront représentées en demi-étape.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ne sera pas en demi-finale cette année, mais trois entraîneurs allemands seront toujours impliqués sous la forme de Nagelsmann, Hansi Flick (Bayern) et Thomas Tuchel (PSG) – Rudi Garcia de Lyon étant le seul représentant français.

Il n’y aura pas non plus de Messi ou de Cristiano Ronaldo impliqués, prouvant que même les plus grands ne peuvent pas battre la lente marche du temps.

Les demi-finales de l’UCL ne présenteront ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis 2004/05. # UCL pic.twitter.com/uIBj7PkaFo – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 août 2020

Mais la chose la plus étrange et la plus déconcertante qui ressort de tout cela est que l’association extraordinaire de Stoke City avec les demi-finales de la Ligue des champions est sur le point d’être prolongée par Choupo-Moting.

Si Eric Maxim Choupo-Moting joue au tour suivant, cela signifiera que l’équipe reléguée Stoke de 2017-18 avait des joueurs qui ont joué dans les 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2019 et 2020. Demi-finales de la Ligue des champions. – Richard Jolly (@RichJolly) 12 août 2020

Pour mémoire, ce rôle d’honneur improbable comprend:

Glen Johnson (2005)

Peter Crouch (2007)

Darren Fletcher (2008, 2009, 2011)

Bojan Krkic (2010)

Xherdan Shaqiri (2013, 2019)

Jese Rodriguez (2015, 2016)