SummerSlam est de retour ce soir avec une foule de matchs énormes réservés pour l’événement principal de la WWE.

L’univers de la WWE a présenté plusieurs émissions incroyables tout au long de la crise des coronavirus et il est prêt pour une autre extravagance dimanche.

Braun Strowman et Bray Wyatt s’affronteront à la WWE SummerSlam

WWE SummerSlam: comment regarder ce soir, heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, carte de match

Le SummerSlam de cette année est présenté comme « Vous ne le verrez jamais venir », ce qui promet de nombreuses surprises pour les fans.

Drew McIntyre mettra son championnat de la WWE en jeu contre Randy Orton tandis que Braun Strowman affrontera «The Fiend» Bray Wyatt pour le championnat universel de la WWE.

Dominik Mysterio et Seth Rollins se battront dans la rue pour mettre fin à leur querelle pendant qu’il y aura un match Hair vs. Hair entre Mandy Rose et Sonya Deville.

«La plus grande fête de l’été» aura lieu au Amway Center en Floride et voici une liste complète de ceux qui seront en action.

WWE SummerSlam: carte de match

La carte est sujette à changement

The Street Profits (c) contre Andrade et Angel Garza pour le WWE Raw Tag Team Championship

Drew McIntyre (c) contre Randy Orton pour le championnat de la WWE

Apollo Crews (c) contre MVP pour le championnat des États-Unis de la WWE

Dominik Mysterio contre Seth Rollins Street Fight

Sasha Banks (c) contre Asuka pour le WWE Raw Women’s Championship

Bayley (c) contre Asuka pour le WWE SmackDown Women’s Championship

Braun Strowman (c) contre ‘The Fiend’ Bray Wyatt pour le WWE Universal Championship

Mandy Rose contre Sonya Deville Hair vs Hair match