Indiana Pacers et Miami Heat s’affrontent au deuxième tour de ce premier tour des Playoffs NBA. Le Heat a prévalu dans le premier match de ce match nul par un score de 113-101 grâce au grand match joué par Jimmy Butler et aussi du fait que Victor Oladipo, des Pacers, a dû se retirer après le premier quart de match. Ainsi, les Pacers tenteront d’égaliser le match aujourd’hui, tandis que le Heat voudra ouvrir l’écart avec une deuxième victoire.

Miami Heat a pris le court particulièrement inspiré lors du premier match de ce match nul contre les Pacers, grâce à une excellente défense qui a empêché les Pacers de marquer de la peinture. Jimmy Butler s’est particulièrement démarqué en attaque, tandis que le concours d’Adebayo et de Dragic était également remarquable. Tous les trois sont appelés à avoir la même importance cet après-midi. Dans le premier match, Butler a terminé le match avec un total de 28 points, 3 rebonds et 4 passes. Très probablement, et si rien ne l’empêche, la formation de départ pour ce deuxième match de Miami sera composée de Dragic, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Jae Crowder et Adebayo.

Indiana Pacers, en revanche, et après la première rencontre qui s’est soldée par une défaite presque décevante, tentera cet après-midi d’égaliser le partiel du match nul par une victoire tant attendue. La réalité est que la première date a été « désastreuse » pour l’attaque des Pacers et seulement Malcolm Brogdon et T.J. Warren a pu suivre le rythme à cet égard; le reste des joueurs doit s’améliorer de manière significative s’ils veulent gagner et avoir une chance de se qualifier pour le deuxième tour des Playoffs. L’entraîneur McMillan devra ajuster sa formation de départ car le statut de Victor Oladipo est inconnu pour le match d’aujourd’hui et tout le poids de l’équipe tombera sûrement sur Warren ou Brogdon.

Dans le premier crash, T.J. Warren a été le meilleur buteur de l’équipe avec un total de 22 points et huit rebonds et, selon toute vraisemblance, il sera le joueur le plus dangereux des Pacers avec toute l’attention défensive du Heat. Donc, la programmation la plus probable pour cet après-midi pour Indiana sera Brogdon, Holiday, Sumner, Warren et Myles Turner.

Malgré un départ relativement facile pour le Heat dans le match nul, tout le monde s’attend à un deuxième match beaucoup plus serré car Indiana devrait réagir. Malgré cela, les Pacers ont subi une grosse perte avec la blessure d’Oladipo et s’il ne l’est pas, la situation pourrait être sérieusement compliquée. Bien que nous nous attendions à un match très régulier, nous voyons une victoire de Miami Heat de plus près, sur la base de ce qui s’est passé lors du premier match.

Jeu: Miami Heat @ Indiana Pacers

Pari: Miami Heat (-4,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.